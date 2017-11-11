Песков пошутил о словах Путина о наказании за срыв встречи с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Владимира Путина о том, что протокольная служба будет наказана после саммита АТЭС.
Отвечая на вопрос журналистов, Дмитрий Песков пошутил: «Конечно, последует кара».
Также Песков отметил, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи было компенсировано множественными контактами президентов на полях саммита АТЭС.
Ранее Владимир Путин сообщил, что полноформатные переговоры с Дональдом Трампом на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге не состоялись из-за несовпадения графиков и «определенных формальностей протокола». С этим формальностями, отметил президент РФ, командам, «к сожалению, справиться не удалось». «Будут наказаны за это», — добавил Путин.
При этом российский лидер отметил, что диалог с президентом в США в течение нескольких коротких встреч на саммите был корректным и доброжелательным. Однако, подчеркнул Путин, отношения двух стран еще не вышли из кризиса, но Россия готова «перевернуть эту страницу» и начать сотрудничество.
Также Песков отметил, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи было компенсировано множественными контактами президентов на полях саммита АТЭС.
Ранее Владимир Путин сообщил, что полноформатные переговоры с Дональдом Трампом на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге не состоялись из-за несовпадения графиков и «определенных формальностей протокола». С этим формальностями, отметил президент РФ, командам, «к сожалению, справиться не удалось». «Будут наказаны за это», — добавил Путин.
При этом российский лидер отметил, что диалог с президентом в США в течение нескольких коротких встреч на саммите был корректным и доброжелательным. Однако, подчеркнул Путин, отношения двух стран еще не вышли из кризиса, но Россия готова «перевернуть эту страницу» и начать сотрудничество.
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