Источник: Ким Чен Ын написал Путину письмо о ядерном ударе по США

КНДР в октябре передала РФ письмо о готовности Пхеньяна к ядерному удару по США. Послание было адресовано президенту РФ Владимиру Путину.
Письмо Владимиру Путину от руководителя КНДР Ким Чен Ына передали через спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко северокорейские дипломаты в ходе Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге еще в октябре. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительственных кругах.
Письмо, как сообщила тогда Матвиенко, было написано лично верховным руководителем КНДР Ким Чен Ыном в ответ на выступление президента США Дональда Трампа в ООН.
Источник: «В письме, адресованном Владимиру Путину и переданном через Валентину Матвиенко, говорилось о том, что Пхеньян готов нанести ядерный удар по США. Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась».
Сегодня на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме Владимир Путин заявил, что позиции России и Китая по Северной Корее полностью совпадают, Москва и Пекин призывают к диалогу, в последнее время также поступают обнадеживающие сигналы из Вашингтона, Токио и Сеула.
Дональд Трамп, подводя итоги саммита, отметил, что российский лидер «мог бы действительно помочь (Соединенным Штатам) с Северной Кореей». «У нас большая проблема с КНДР, с которой нам помогает Китай. Если бы Россия оказала бы нам помощь наряду с КНР, эта проблема была бы решена гораздо быстрее», — заключил американский президент.
Ранее на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп призвал «великого президента Китая» вплотную заняться северокорейской угрозой, а Россию — помочь «обуздать эту потенциально очень трагическую ситуацию».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что о переданном России делегацией КНДР в октябре письме, где говорилось о готовности Пхеньяна к ядерному удару по США, ему не известно.
Письмо, как сообщила тогда Матвиенко, было написано лично верховным руководителем КНДР Ким Чен Ыном в ответ на выступление президента США Дональда Трампа в ООН.
Источник: «В письме, адресованном Владимиру Путину и переданном через Валентину Матвиенко, говорилось о том, что Пхеньян готов нанести ядерный удар по США. Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась».
Сегодня на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме Владимир Путин заявил, что позиции России и Китая по Северной Корее полностью совпадают, Москва и Пекин призывают к диалогу, в последнее время также поступают обнадеживающие сигналы из Вашингтона, Токио и Сеула.
Дональд Трамп, подводя итоги саммита, отметил, что российский лидер «мог бы действительно помочь (Соединенным Штатам) с Северной Кореей». «У нас большая проблема с КНДР, с которой нам помогает Китай. Если бы Россия оказала бы нам помощь наряду с КНР, эта проблема была бы решена гораздо быстрее», — заключил американский президент.
Ранее на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп призвал «великого президента Китая» вплотную заняться северокорейской угрозой, а Россию — помочь «обуздать эту потенциально очень трагическую ситуацию».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что о переданном России делегацией КНДР в октябре письме, где говорилось о готовности Пхеньяна к ядерному удару по США, ему не известно.
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