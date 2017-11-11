В Подмосковье мужчина 6 лет держал семью в заложниках в заколоченной квартире

За металлической дверью квартиры в подмосковном Пушкине с виду идеальный семьянин шесть лет держал в страхе жену и четверых детей. Жена тирана рассказала, как ей удалось спасти семью из плена.
Когда Лилия Мусина разделась, ахнули даже повидавшие всякое врачи Склифа. Первый раз Ринат Билянов избил свою жену Лилию, когда она была беременна первым ребенком, и быстро вошел во вкус.
Лилия Мусина: «Сначала были только руки, потом ноги, потом разделочные доски, потом пошла штанга. Он, когда бил меня кулаками, отбивал руки, поэтому перешел на подручные предметы».
Билянов заставил жену родить от него четверых детей, а чтобы Лилия не сбежала, он взял ее в заложницы: заколотил окна в квартире, отобрал ключи, вытащил сим-карту из ее телефона. Билянов нигде не работал, семья жила на детские пособия. Один на один с запертой в четырех стенах беззащитной женщиной он ощущал себя почти богом. Соседи видели синяки у детей и слышали крики за стенами, но вмешаться не решались.
Оказалось, ключ к спасению все это время был у Лили в кармане. По телевизору она случайно услышала, что номер 102 можно набрать даже с телефона, в котором нет сим-карты. Улучив момент, когда муж с мальчиками вышел на прогулку, она с дочками забаррикадировалась в квартире и позвонила в полицию.
При виде полиции кухонный диктатор стушевался и попытался сбежать. Теперь он прячет лицо от телекамер под капюшоном. По словам Лилии, долгое время мысль о том, нужно заявить на мужа в полицию, даже не приходила в ее запуганную голову.
Лилия Мусина: «Я просто подумала насколько дети такое выдержат? Я умру, а что будет потом с ними? Что потом он с детьми будет делать, что из них вообще вырастет? Вот такие же изверги? Они будут также мучить других женщин, а девочки будут также позволять другим издеваться над собой, думая, что так надо? Они же думают уже, что это в порядке вещей, что так и должны относиться, если они этого не забудут».
Теперь Лилия придет в студию программы НТВ «Специальный выпуск», чтобы на всю страну предельно честно рассказать обо всем: как страдала, как выжила и как другим женщинам не повторить ее ошибки.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.
Лилия Мусина: «Сначала были только руки, потом ноги, потом разделочные доски, потом пошла штанга. Он, когда бил меня кулаками, отбивал руки, поэтому перешел на подручные предметы».
Билянов заставил жену родить от него четверых детей, а чтобы Лилия не сбежала, он взял ее в заложницы: заколотил окна в квартире, отобрал ключи, вытащил сим-карту из ее телефона. Билянов нигде не работал, семья жила на детские пособия. Один на один с запертой в четырех стенах беззащитной женщиной он ощущал себя почти богом. Соседи видели синяки у детей и слышали крики за стенами, но вмешаться не решались.
Оказалось, ключ к спасению все это время был у Лили в кармане. По телевизору она случайно услышала, что номер 102 можно набрать даже с телефона, в котором нет сим-карты. Улучив момент, когда муж с мальчиками вышел на прогулку, она с дочками забаррикадировалась в квартире и позвонила в полицию.
При виде полиции кухонный диктатор стушевался и попытался сбежать. Теперь он прячет лицо от телекамер под капюшоном. По словам Лилии, долгое время мысль о том, нужно заявить на мужа в полицию, даже не приходила в ее запуганную голову.
Лилия Мусина: «Я просто подумала насколько дети такое выдержат? Я умру, а что будет потом с ними? Что потом он с детьми будет делать, что из них вообще вырастет? Вот такие же изверги? Они будут также мучить других женщин, а девочки будут также позволять другим издеваться над собой, думая, что так надо? Они же думают уже, что это в порядке вещей, что так и должны относиться, если они этого не забудут».
Теперь Лилия придет в студию программы НТВ «Специальный выпуск», чтобы на всю страну предельно честно рассказать обо всем: как страдала, как выжила и как другим женщинам не повторить ее ошибки.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.
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