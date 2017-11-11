Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    В США ушла с молотка самая дорогая бутылка вина в мире

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    • Фото: supermenschshep / instagram.com
    В США ушла с молотка самая дорогая бутылка вина в мире

    В США ушла с молотка самая дорогая бутылка вина в мире

    В США ушла с молотка самая дорогая бутылка вина в мире
  • Фото: supermenschshep / instagram.com

    • Самую дорогое вино во всем мире купил аноним из американского штата Миссури.

    Самое дорогое вино в мире продали на благотворительном аукционе в Новом Орлеане (США). Бутылку красного вина купил анонимный покупатель из штата Миссури. Она обошлась ему в 350 тысяч долларов, сообщает The Daily Meal.

    Двухлетнее вино было изготовлено из винограда сорта каберне-совиньон одним из самых молодых в Америке виноделов Джесси Кацем. Обычно он обеспечивает благородными напитками голливудских знаменитостей, например, певца Джастина Тимберлейка.

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