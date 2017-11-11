В США ушла с молотка самая дорогая бутылка вина в мире

Самую дорогое вино во всем мире купил аноним из американского штата Миссури.
Самое дорогое вино в мире продали на благотворительном аукционе в Новом Орлеане (США). Бутылку красного вина купил анонимный покупатель из штата Миссури. Она обошлась ему в 350 тысяч долларов, сообщает The Daily Meal.
Двухлетнее вино было изготовлено из винограда сорта каберне-совиньон одним из самых молодых в Америке виноделов Джесси Кацем. Обычно он обеспечивает благородными напитками голливудских знаменитостей, например, певца Джастина Тимберлейка.
Двухлетнее вино было изготовлено из винограда сорта каберне-совиньон одним из самых молодых в Америке виноделов Джесси Кацем. Обычно он обеспечивает благородными напитками голливудских знаменитостей, например, певца Джастина Тимберлейка.
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