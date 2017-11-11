Глава Роскомнадзора рассказал о риске блокировки соцсетей из-за «революции» 5 ноября

Лидер движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев призывал своих сторонников 5 ноября 2017 года в России выходить на улицы, поджигать здания и крушить автомобили. И если большевикам для осуществления своих планов нужно было захватить почту, телефон и телеграф, то современному «революционеру» достаточно просто уметь «чирикать» в Twitter и строчить призывы в Facebook.
Можно, конечно, иронизировать, но все серьезнее, чем кажется. Сторонников Мальцева накануне переворота задержали во многих городах России — Москва, Ростов-на-Дону, Омск. Всего почти четыре сотни человек.
И пусть эта революция отдавала фарсом, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и его ведомства внимательно следили за ее подготовкой.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Этот гражданин достаточно давно говорил про эту дату — 5 ноября 2017 года. Повторял это как мантру».
Руководитель Роскомнадзора отметил, что экстремистские сообщения в российских соцсетях были заблокированы легко и быстро, а вот заграница помогать бороться с «революционной заразой» не спешила.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «В Twitter было две группы и в Facebook было шесть групп. С ними у нас возникли определенные проблемы. Дело в том, что группы по нашему требованию не были оперативно удалены или заблокированы».
Если бы угроза была действительно серьезной, признается Александр Жаров, он бы закрыл Facebook и Twitter. Но на крайности решили не идти — не увидели предпосылок для революции.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «По закону мы должны были заблокировать и Facebook, и Twitter. Особенность этих соцсетей заключается в том, что у них шифрованный трафик, и, если ты блокируешь один аккаунт, ложится вся социальная сеть. Мы по согласованию с генеральной прокуратурой решили социальные сети не блокировать полностью».
Подробнее о Вячеславе Мальцеве и его «революции» — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Богданова.
И пусть эта революция отдавала фарсом, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и его ведомства внимательно следили за ее подготовкой.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Этот гражданин достаточно давно говорил про эту дату — 5 ноября 2017 года. Повторял это как мантру».
Руководитель Роскомнадзора отметил, что экстремистские сообщения в российских соцсетях были заблокированы легко и быстро, а вот заграница помогать бороться с «революционной заразой» не спешила.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «В Twitter было две группы и в Facebook было шесть групп. С ними у нас возникли определенные проблемы. Дело в том, что группы по нашему требованию не были оперативно удалены или заблокированы».
Если бы угроза была действительно серьезной, признается Александр Жаров, он бы закрыл Facebook и Twitter. Но на крайности решили не идти — не увидели предпосылок для революции.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «По закону мы должны были заблокировать и Facebook, и Twitter. Особенность этих соцсетей заключается в том, что у них шифрованный трафик, и, если ты блокируешь один аккаунт, ложится вся социальная сеть. Мы по согласованию с генеральной прокуратурой решили социальные сети не блокировать полностью».
Подробнее о Вячеславе Мальцеве и его «революции» — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Богданова.
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