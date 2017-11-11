Российские хоккеисты разгромили швейцарцев на Кубке Карьяла

Сборная России смогла одержать первую победу на стартовом этапе Еврохоккейтура.

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Швейцария

Встреча Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура, со сборной Швейцарии закончилась со счетом 6:2 (1:2, 0:0, 5:0) в пользу российской команды.



В составе российской сборной точными бросками отметились Сергей Калинин, Никита Нестеров, Валерий Ничушкин, Михаил Григоренко и Владимир Ткачёв. Швейцарцы ответили голами Симона Мозера и Венсана Праплана.



Отметим, что в первом матче стартового этапа Еврохоккейтура россияне уступили команде Финляндии (2:3). В заключительном матче Кубка Карьяла соперником сборной России станет Чехия, встреча пройдет 12 ноября.