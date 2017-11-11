Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион

    Российские хоккеисты разгромили швейцарцев на Кубке Карьяла

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    Российские хоккеисты разгромили швейцарцев на Кубке Карьяла

    Российские хоккеисты разгромили швейцарцев на Кубке Карьяла

    Российские хоккеисты разгромили швейцарцев на Кубке Карьяла
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Сборная России смогла одержать первую победу на стартовом этапе Еврохоккейтура.

    Встреча Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура, со сборной Швейцарии закончилась со счетом 6:2 (1:2, 0:0, 5:0) в пользу российской команды.

    В составе российской сборной точными бросками отметились Сергей Калинин, Никита Нестеров, Валерий Ничушкин, Михаил Григоренко и Владимир Ткачёв. Швейцарцы ответили голами Симона Мозера и Венсана Праплана.

    Отметим, что в первом матче стартового этапа Еврохоккейтура россияне уступили команде Финляндии (2:3). В заключительном матче Кубка Карьяла соперником сборной России станет Чехия, встреча пройдет 12 ноября.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru