Турчинов: сотрудничающих с Россией украинцев будут судить за госизмену

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса любое сотрудничество с Россией будет рассматриваться как государственная измена.
Глава СНБО предупредил украинцев, что после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса, сотрудничающих с Россией украинцев будут судить по статье «Госизмена», сообщает ТАСС.
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины: «Любое сотрудничество со страной-агрессором является, с моей точки зрения, предательством Украины. И после принятия закона, который четко признает Россию агрессором, на законодательном уровне это уже будет приведено в практическую плоскость, и это будут не только мои пожелания, это будет действие закона, в соответствии с которым будет принимать государство меры».
Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента. Кроме того, в Россия в документе называется «страной-агрессором».
Законопроект был внесен на рассмотрение президентом страны Петром Порошенко и пока прошел только первое чтение.
Накануне секретарь СНБО заявлял, что наказанием для граждан Украины, которых уличат в сотрудничестве с «агрессором», станет расстрел.
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины: «Любое сотрудничество со страной-агрессором является, с моей точки зрения, предательством Украины. И после принятия закона, который четко признает Россию агрессором, на законодательном уровне это уже будет приведено в практическую плоскость, и это будут не только мои пожелания, это будет действие закона, в соответствии с которым будет принимать государство меры».
Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента. Кроме того, в Россия в документе называется «страной-агрессором».
Законопроект был внесен на рассмотрение президентом страны Петром Порошенко и пока прошел только первое чтение.
Накануне секретарь СНБО заявлял, что наказанием для граждан Украины, которых уличат в сотрудничестве с «агрессором», станет расстрел.
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