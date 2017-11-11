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    Задержанный за взрыв в Ижевске заявил о «позоривших его голосах соседей»

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    Задержанный за взрыв в Ижевске заявил о «позоривших его голосах соседей»

    Задержанный за взрыв в Ижевске заявил о «позоривших его голосах соседей»

    Задержанный за взрыв в Ижевске заявил о «позоривших его голосах соседей»

    Александра Копытова, которого задержали после взрыва в многоэтажном доме в Ижевске, подозревают в попытке убить соседей.

    Сам задержанный в беседе со следователями признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, эти голоса смолкали, когда он включал газ.

    В связи с этим сыщики полагают, что подозреваемый «решил умышленно совершить убийство жильцов общеопасным способом и уничтожить их имущество», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    смотретьНа задержанного жильца ижевской многоэтажки завели дело об убийстве
    На задержанного жильца ижевской многоэтажки завели дело об убийстве
    Напомним, Александр Копытов, который вместе с матерью жил во взорвавшейся многоэтажке, был задержан накануне. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Сыщики считают, что Копытов специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире.

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    При этом у сыщиков возникли сомнения в психическом здоровье Копытова. Поэтому в ближайшее время мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

    Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. В результате семь человек, в том числе два ребенка, погибли. В связи с трагедией в Удмуртии объявлен траур.



    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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