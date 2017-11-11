Задержанный за взрыв в Ижевске заявил о «позоривших его голосах соседей»

Александра Копытова, которого задержали после взрыва в многоэтажном доме в Ижевске, подозревают в попытке убить соседей.
Сам задержанный в беседе со следователями признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, эти голоса смолкали, когда он включал газ.
В связи с этим сыщики полагают, что подозреваемый «решил умышленно совершить убийство жильцов общеопасным способом и уничтожить их имущество», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Напомним, Александр Копытов, который вместе с матерью жил во взорвавшейся многоэтажке, был задержан накануне. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Сыщики считают, что Копытов специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире.
При этом у сыщиков возникли сомнения в психическом здоровье Копытова. Поэтому в ближайшее время мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. В результате семь человек, в том числе два ребенка, погибли. В связи с трагедией в Удмуртии объявлен траур.
В связи с этим сыщики полагают, что подозреваемый «решил умышленно совершить убийство жильцов общеопасным способом и уничтожить их имущество», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Напомним, Александр Копытов, который вместе с матерью жил во взорвавшейся многоэтажке, был задержан накануне. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Сыщики считают, что Копытов специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире.
При этом у сыщиков возникли сомнения в психическом здоровье Копытова. Поэтому в ближайшее время мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. В результате семь человек, в том числе два ребенка, погибли. В связи с трагедией в Удмуртии объявлен траур.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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