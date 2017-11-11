Российские болельщики устроили патриотический перформанс в Лужниках

Масштабный перформанс организовали болельщики сборной России по футболу перед товарищеским матчем Россия — Аргентина.
Во время исполнения гимна РФ болельщики развернули на трибунах баннер с надписью «Сокровище нации» и изображением знаменитых россиян — Александра Суворова, Михаила Глинки, Дмитрия Менделеева, Виктора Васнецова, Федора Достоевского, Игоря Курчатова, Юрия Гагарина, Льва Яшина, Игоря Нетто и Валерия Харламова. А также подняли над собой специальные цветные плашки, после чего трибуны окрасились в российский триколор.
А за воротами на поле в Лужниках появились баннеры «Вместе мы команда» и «Вместе мы семья», сообщает ТАСС.
Товарищеский матч Россия — Аргентина начался сегодня в 16:00 мск и собрал на стадионе более 75 тысяч зрителей. Это первая игра на Большой спортивной арене Лужники, открытой после масштабной многолетней реконструкции. Во время ЧМ по футболу в 2018 году стадион примет семь матчей, в том числе игру открытия и финал.
А за воротами на поле в Лужниках появились баннеры «Вместе мы команда» и «Вместе мы семья», сообщает ТАСС.
Товарищеский матч Россия — Аргентина начался сегодня в 16:00 мск и собрал на стадионе более 75 тысяч зрителей. Это первая игра на Большой спортивной арене Лужники, открытой после масштабной многолетней реконструкции. Во время ЧМ по футболу в 2018 году стадион примет семь матчей, в том числе игру открытия и финал.
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