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    Российские болельщики устроили патриотический перформанс в Лужниках

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    • Фото: bolshoi_sport / instagram.com
    Российские болельщики устроили патриотический перформанс в Лужниках

    Российские болельщики устроили патриотический перформанс в Лужниках

    Российские болельщики устроили патриотический перформанс в Лужниках
  • Фото: bolshoi_sport / instagram.com

    • Масштабный перформанс организовали болельщики сборной России по футболу перед товарищеским матчем Россия — Аргентина.

    Во время исполнения гимна РФ болельщики развернули на трибунах баннер с надписью «Сокровище нации» и изображением знаменитых россиян — Александра Суворова, Михаила Глинки, Дмитрия Менделеева, Виктора Васнецова, Федора Достоевского, Игоря Курчатова, Юрия Гагарина, Льва Яшина, Игоря Нетто и Валерия Харламова. А также подняли над собой специальные цветные плашки, после чего трибуны окрасились в российский триколор.

    А за воротами на поле в Лужниках появились баннеры «Вместе мы команда» и «Вместе мы семья», сообщает ТАСС.

    Товарищеский матч Россия — Аргентина начался сегодня в 16:00 мск и собрал на стадионе более 75 тысяч зрителей. Это первая игра на Большой спортивной арене Лужники, открытой после масштабной многолетней реконструкции. Во время ЧМ по футболу в 2018 году стадион примет семь матчей, в том числе игру открытия и финал.

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