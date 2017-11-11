Баррель уходит в небо: как нефтяные цены отразятся на кошельках россиян

Цены на нефть берут планку за планкой, к выходным они слегка понизились, но все равно держатся на завоеванной высоте. А сколько было едких комментариев и угрожающих пророчеств о том, что экономика России уже висит на волоске и
вот-вот рухнет вместе с баррелем в пропасть!
Но даже в разгар экономического кризиса, когда цена на нефть обновила 13-летний исторический минимум и опустилась ниже 30 долларов, отечественная экономика все равно выстояла и пусть медленно, но все же восстановилась. Сейчас специалисты крупнейшей международной страховой компании Euler Hermes уже признают, что кризис в российской экономике миновал, теперь она будет только расти. Аналитики влиятельных экономических агентств в свою очередь, прогнозируют, что уже совсем скоро баррель возьмет новую планку в 70 долларов.
В начале октября президент России по-царски встретил в Москве короля Саудовской Аравии, а на полях российского-саудовского саммита заключались сделки на миллионы долларов.
Макка Шамбр, султан: «Сейчас в России много вариантов для инвестиций, например, в сфере нефтехимии и газа. И то, что здесь большая часть королевской семьи, это говорит о высоком уровне отношений между Саудовской Аравией и Россией».
Как выяснил корреспондент Алексей Симахин, главной интригой этого исторического визита так и осталась тема приватной беседы лидеров двух государств. Вроде бы Путину вновь удалось обыграть Запад и договориться с королем Салманом об ограничении добычи, чтобы поддержать мировые цены на нефть. Но то, что случится ровно через месяц не только поддержит, но и заставит эти цены расти.
Телевидение Саудовской Аравии сообщило об аресте 11 принцев и несколько десятков бывших министров. Инициатором арестов называют сына и наследника короля молодого принца Мухаммеда бен Салмана.
Евгений Сатановский, востоковед, экономист, президент центра «Институт Ближнего Востока»: «Программы Мухаммеда бен Салмана весьма сомнительны. И денег под них нет. Строго говоря, он — человек жестко конфликтный. Он успел поссориться с Египтом, с Арабскими Эмиратами. И внутри королевства сформирован четкий блок из представителей правящей семьи, силовых лидеров и консервативного духовенства, который не готов видеть его королем».
Так зачем же еще король приезжал в Россию? Учиться бороться с коррупцией и политическими противниками или еще не забыт несостоявшейся турецкий госпереворот, а, может быть, в Москве Путин королю Салману передал свою уже знаменитую зеленую папку?
Евгений Сатановский: «Чистка случилась в Саудовской Аравии. Под смену руководителя династии. Жесткая чистка! Зачищают основных конкурентов действующего наследника, зачищают основных финансовых лидеров».
Масштабы чистки доселе невиданные. В опале оказалась финансовая элита королевства. Арестованные содержаться не в каком-нибудь там арабском зиндане, а в фешенебельном Ritz-Carlton. Это же ведь не отъявленные рецидивисты, а особы голубых кровей. Среди новых постояльцев этой пятизвездочной тюрьмы, владелец заводов, газет, пароходов. Кому антикоррупционная война, а кому и дополнительные деньги, в том числе и в российский бюджет.
Леонид Григорьев, экономист, руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ: «На 5 долларов подскочила цена на нефть за последние дни, после ареста бедных принцев, примерно на 5 долларов. Саудовская Аравия экспортирует в день 8 миллионов баррелей. То есть путем несложных вычислений получается, что 40 миллионов долларов прибавилось в казну Саудовской Аравии. Пока точно есть 1 выигравший. Два выигравших, 2 бюджета — Саудовской Аравии и России Это не шутка! Это абсолютно серьезно!»
Современная династия Саудитов происходит от Мани эль-Мрайди. В XV веке он заложит город Эд-Диръия. В XVIII веке его потомок амир Эд-Диръия Мухаммад ибн Сауд возьмет под защиту богослова Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и примет его религиозное учение, которое впоследствии назовут ваххабизмом. Вот кто развяжет эту войну с неверными. На волне религиозного энтузиазма они подчинят себе большую часть Аравийского полуострова, захватят 2 святыни — Мекку и Медину.
В то время, когда европейские королевские дома станут рушиться, династия Саудитов будет только расти. Сегодня общее количество ее членов достигает 25 тысяч человек. Одних только принцев насчитывается около 200. Эти 11 арестантов принесут казне Саудовской Аравии — страшно представить — 1 триллион долларов США. Получается, что экспроприировать нажитое непосильным трудом у местной финансовой элиты куда выгоднее, чем просто качать нефть?
Но вот парадокс: на таких новостях от саудитов нефть должна бы не дорожать, а дешеветь, плюс нарушение корреляции движения нефти и курса национальной валюты — сырье дорожает, а рубль-то падает. И что на это скажут высшие экономические силы?
Леонид Григорьев: «Ну, резкое укрепление рубля опять лишило бы денег Минфин, который только что раскатал губы на вот эти добавочные несколько сотен рублей на бочку. Поэтому будем болеть за Минфин сначала, потом, может, и нам что-то перепадет».
Впрочем, экономист Павел Медведев не поддерживает оптимизма. Ему кажется, что этот рост — явление мимолетное, скоро придет коррекция, да и вообще, мы на пороге эры заката стран с нефтяной экономикой.
В начале октября президент России по-царски встретил в Москве короля Саудовской Аравии, а на полях российского-саудовского саммита заключались сделки на миллионы долларов.
Макка Шамбр, султан: «Сейчас в России много вариантов для инвестиций, например, в сфере нефтехимии и газа. И то, что здесь большая часть королевской семьи, это говорит о высоком уровне отношений между Саудовской Аравией и Россией».
Как выяснил корреспондент Алексей Симахин, главной интригой этого исторического визита так и осталась тема приватной беседы лидеров двух государств. Вроде бы Путину вновь удалось обыграть Запад и договориться с королем Салманом об ограничении добычи, чтобы поддержать мировые цены на нефть. Но то, что случится ровно через месяц не только поддержит, но и заставит эти цены расти.
Телевидение Саудовской Аравии сообщило об аресте 11 принцев и несколько десятков бывших министров. Инициатором арестов называют сына и наследника короля молодого принца Мухаммеда бен Салмана.
Евгений Сатановский, востоковед, экономист, президент центра «Институт Ближнего Востока»: «Программы Мухаммеда бен Салмана весьма сомнительны. И денег под них нет. Строго говоря, он — человек жестко конфликтный. Он успел поссориться с Египтом, с Арабскими Эмиратами. И внутри королевства сформирован четкий блок из представителей правящей семьи, силовых лидеров и консервативного духовенства, который не готов видеть его королем».
Так зачем же еще король приезжал в Россию? Учиться бороться с коррупцией и политическими противниками или еще не забыт несостоявшейся турецкий госпереворот, а, может быть, в Москве Путин королю Салману передал свою уже знаменитую зеленую папку?
Евгений Сатановский: «Чистка случилась в Саудовской Аравии. Под смену руководителя династии. Жесткая чистка! Зачищают основных конкурентов действующего наследника, зачищают основных финансовых лидеров».
Масштабы чистки доселе невиданные. В опале оказалась финансовая элита королевства. Арестованные содержаться не в каком-нибудь там арабском зиндане, а в фешенебельном Ritz-Carlton. Это же ведь не отъявленные рецидивисты, а особы голубых кровей. Среди новых постояльцев этой пятизвездочной тюрьмы, владелец заводов, газет, пароходов. Кому антикоррупционная война, а кому и дополнительные деньги, в том числе и в российский бюджет.
Леонид Григорьев, экономист, руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ: «На 5 долларов подскочила цена на нефть за последние дни, после ареста бедных принцев, примерно на 5 долларов. Саудовская Аравия экспортирует в день 8 миллионов баррелей. То есть путем несложных вычислений получается, что 40 миллионов долларов прибавилось в казну Саудовской Аравии. Пока точно есть 1 выигравший. Два выигравших, 2 бюджета — Саудовской Аравии и России Это не шутка! Это абсолютно серьезно!»
Современная династия Саудитов происходит от Мани эль-Мрайди. В XV веке он заложит город Эд-Диръия. В XVIII веке его потомок амир Эд-Диръия Мухаммад ибн Сауд возьмет под защиту богослова Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и примет его религиозное учение, которое впоследствии назовут ваххабизмом. Вот кто развяжет эту войну с неверными. На волне религиозного энтузиазма они подчинят себе большую часть Аравийского полуострова, захватят 2 святыни — Мекку и Медину.
В то время, когда европейские королевские дома станут рушиться, династия Саудитов будет только расти. Сегодня общее количество ее членов достигает 25 тысяч человек. Одних только принцев насчитывается около 200. Эти 11 арестантов принесут казне Саудовской Аравии — страшно представить — 1 триллион долларов США. Получается, что экспроприировать нажитое непосильным трудом у местной финансовой элиты куда выгоднее, чем просто качать нефть?
Но вот парадокс: на таких новостях от саудитов нефть должна бы не дорожать, а дешеветь, плюс нарушение корреляции движения нефти и курса национальной валюты — сырье дорожает, а рубль-то падает. И что на это скажут высшие экономические силы?
Леонид Григорьев: «Ну, резкое укрепление рубля опять лишило бы денег Минфин, который только что раскатал губы на вот эти добавочные несколько сотен рублей на бочку. Поэтому будем болеть за Минфин сначала, потом, может, и нам что-то перепадет».
Впрочем, экономист Павел Медведев не поддерживает оптимизма. Ему кажется, что этот рост — явление мимолетное, скоро придет коррекция, да и вообще, мы на пороге эры заката стран с нефтяной экономикой.
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