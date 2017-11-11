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    Жителей Брюсселя призвали не выходить на улицу из-за токсичного выброса

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    Жителей Брюсселя призвали не выходить на улицу из-за токсичного выброса

    Жителей Брюсселя призвали не выходить на улицу <nobr>из-за</nobr> токсичного выброса

    Выброс токсичных веществ произошел при пожаре на теплоэлектростанции (ТЭС) на юге Брюсселя.

    ЧП случилось в коммуне Дрогенбос, которая находится рядом с брюссельской кольцевой автодорогой. Там на ТЭС загорелись литиевые аккумуляторы, после чего произошел выброс токсичных веществ.

    В результате пожара никто не пострадал. Однако жителей юга Брюсселя призвали оставаться в помещении и закрывать двери и окна. Кроме того, водителям, проезжающим мимо места ЧП, советуют закрывать окна и выключать систему вентиляции, передает РИА Новости.

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