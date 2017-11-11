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    Порошенко намерен создать на Украине военный суд

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак
    Порошенко намерен создать на Украине военный суд

    Порошенко намерен создать на Украине военный суд

    Порошенко намерен создать на Украине военный суд
  • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак

    • Президент Пётр Порошенко намерен внести в Верховную Раду одновременно с законопроектом о создании антикоррупционного суда законопроект о создании военного суда.

    Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что планирует внести на рассмотрение Рады проект закона о военном суде. При этом он напомнил, что ожидает от парламента разработки предложений по антикоррупционному суду, на базе которых он зарегистрирует законопроект, сообщают «Украинские новости».

    Порошенко добавил, что также ожидается принятие новых законов об адвокатуре и о правовом образовании.

    Ранее в Киеве митингующие под предводительством Михаила Саакашвили требовали отменить в стране депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

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