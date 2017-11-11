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    Центробанк ДНР выпустил памятные монеты в честь Моторолы и Гиви

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    • Фото: Министерство информации ДНР / youtube.com
    Центробанк ДНР выпустил памятные монеты в честь Моторолы и Гиви

    Центробанк ДНР выпустил памятные монеты в честь Моторолы и Гиви

    Центробанк ДНР выпустил памятные монеты в честь Моторолы и Гиви
  • Фото: Министерство информации ДНР / youtube.com

    • Памятные знаки с изображением командиров Арсена Павлова и Михаила Толстых выпустили в ДНР.

    На одном из знаков изображен портрет лидера предводителя подразделения «Спарта», годы его жизни (1983–2016), а также надпись — Арсен «Моторола» Павлов.

    На другом же изобразили командира батальона «Сомали», годы его жизни (1980–2017) и надпись — Михаил «Гиви» Толстых

    Как сообщили в Центробанке ДНР, памятные знаки выпущены ограниченным тиражом в 1000 экземпляров каждый. В их изготовлении использовали латунный сплав — артиллерийские гильзы войны в Донбассе. Памятные знаки продаются в комплекте, стоимость которого составляет 800 рублей.

    Напомним, Михаил Толстых 8 февраля 2017 года был взорван в собственном кабинете в пригороде Донецка. А Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва бомбы в лифте. Власти ДНР обвинили в убийстве командиров украинские диверсионно-разведывательные группы.

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