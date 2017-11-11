Центробанк ДНР выпустил памятные монеты в честь Моторолы и Гиви

Памятные знаки с изображением командиров Арсена Павлова и Михаила Толстых выпустили в ДНР.
На одном из знаков изображен портрет лидера предводителя подразделения «Спарта», годы его жизни (1983–2016), а также надпись — Арсен «Моторола» Павлов.
На другом же изобразили командира батальона «Сомали», годы его жизни (1980–2017) и надпись — Михаил «Гиви» Толстых
Как сообщили в Центробанке ДНР, памятные знаки выпущены ограниченным тиражом в 1000 экземпляров каждый. В их изготовлении использовали латунный сплав — артиллерийские гильзы войны в Донбассе. Памятные знаки продаются в комплекте, стоимость которого составляет 800 рублей.
Напомним, Михаил Толстых 8 февраля 2017 года был взорван в собственном кабинете в пригороде Донецка. А Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва бомбы в лифте. Власти ДНР обвинили в убийстве командиров украинские диверсионно-разведывательные группы.
На другом же изобразили командира батальона «Сомали», годы его жизни (1980–2017) и надпись — Михаил «Гиви» Толстых
Как сообщили в Центробанке ДНР, памятные знаки выпущены ограниченным тиражом в 1000 экземпляров каждый. В их изготовлении использовали латунный сплав — артиллерийские гильзы войны в Донбассе. Памятные знаки продаются в комплекте, стоимость которого составляет 800 рублей.
Напомним, Михаил Толстых 8 февраля 2017 года был взорван в собственном кабинете в пригороде Донецка. А Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва бомбы в лифте. Власти ДНР обвинили в убийстве командиров украинские диверсионно-разведывательные группы.
Комментарии