Толпа поклонниц атаковала канадского премьер-министра в Дананге: видео

На выходе из медиацентра во вьетнамском Дананге Джастина Трюдо приветствовала толпа журналисток и
девушек-волонтеров.
Толпа поклонниц встретила криками премьер-министра Канады Джастина Трюдо на выходе из медиацентра во вьетнамском Дананге. Трюдо приехал в медиацентр в последний день саммита АТЭС, чтобы встретиться с канадскими журналистами.
Несмотря на охрану, на выходе 46-летнего премьера окружили журналистки и девушки волонтеры. Они приветствовали его аплодисментами и признаниями в любви и снимали его выход на камеры смартфонов.
Джастин Трюдо давно считается любимцем публики. В СМИ не раз отмечалось повышенное внимание, которое уделяют ему женщины в большой политике.
Несмотря на охрану, на выходе 46-летнего премьера окружили журналистки и девушки волонтеры. Они приветствовали его аплодисментами и признаниями в любви и снимали его выход на камеры смартфонов.
Джастин Трюдо давно считается любимцем публики. В СМИ не раз отмечалось повышенное внимание, которое уделяют ему женщины в большой политике.
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