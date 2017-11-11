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    Толпа поклонниц атаковала канадского премьер-министра в Дананге: видео. АТЭС, Вьетнам, Канада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТолпа поклонниц атаковала канадского премьер-министра в Дананге: видео

    Толпа поклонниц атаковала канадского премьер-министра в Дананге: видео

    1 комментарий
    • Фото: @mikelecouteur / twitter.com
    Толпа поклонниц атаковала канадского <nobr>премьер-министра</nobr> в Дананге: видео

    Толпа поклонниц атаковала канадского премьер-министра в Дананге: видео

    Толпа поклонниц атаковала канадского <nobr>премьер-министра</nobr> в Дананге: видео
    • Фото: @mikelecouteur / twitter.com

      • На выходе из медиацентра во вьетнамском Дананге Джастина Трюдо приветствовала толпа журналисток и девушек-волонтеров.

      Толпа поклонниц встретила криками премьер-министра Канады Джастина Трюдо на выходе из медиацентра во вьетнамском Дананге. Трюдо приехал в медиацентр в последний день саммита АТЭС, чтобы встретиться с канадскими журналистами.

      Несмотря на охрану, на выходе 46-летнего премьера окружили журналистки и девушки волонтеры. Они приветствовали его аплодисментами и признаниями в любви и снимали его выход на камеры смартфонов.

      Джастин Трюдо давно считается любимцем публики. В СМИ не раз отмечалось повышенное внимание, которое уделяют ему женщины в большой политике.

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