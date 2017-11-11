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    Ресторан в Петербурге оштрафовали из-за енотов, белок и оленя

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    • Фото: Ресторан «Русская рыбалка»/ vk.com
    Ресторан в Петербурге оштрафовали <nobr>из-за</nobr> енотов, белок и оленя

    Ресторан в Петербурге оштрафовали из-за енотов, белок и оленя

    Ресторан в Петербурге оштрафовали <nobr>из-за</nobr> енотов, белок и оленя
  • Фото: Ресторан «Русская рыбалка»/ vk.com

    • Ресторан в Санкт-Петербурге оштрафован на сумму более 50 тысяч рублей за нарушение правил содержания диких животных, которые были предназначены для развлечения гостей.

    Четыре белки, столько же енотов, один пятнистый олень и черный ворон будут изъяты из ресторана «Русская рыбалка» в Петербурге. Заведение оштрафовано за отсутствие документов о «законном происхождении» диких зверей и птиц.

    Прокуратура района возбудила против администрации ресторана административное дело по статье «Нарушение правил пользования объектами животного мира».

    В ведомстве отмечают, что у животные, с которыми фотографировались посетители заведения, могли угрожать здоровью и жизни гостей. Кроме того, в опасности, по мнению прокуроров, находились и сами незаконно удерживаемые в неволе животные, передает РИА Новости.

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