Ресторан в Петербурге оштрафовали из-за енотов, белок и оленя

Ресторан в
Санкт-Петербурге оштрафован на сумму более 50 тысяч рублей за нарушение правил содержания диких животных, которые были предназначены для развлечения гостей.
Четыре белки, столько же енотов, один пятнистый олень и черный ворон будут изъяты из ресторана «Русская рыбалка» в Петербурге. Заведение оштрафовано за отсутствие документов о «законном происхождении» диких зверей и птиц.
Прокуратура района возбудила против администрации ресторана административное дело по статье «Нарушение правил пользования объектами животного мира».
В ведомстве отмечают, что у животные, с которыми фотографировались посетители заведения, могли угрожать здоровью и жизни гостей. Кроме того, в опасности, по мнению прокуроров, находились и сами незаконно удерживаемые в неволе животные, передает РИА Новости.
Прокуратура района возбудила против администрации ресторана административное дело по статье «Нарушение правил пользования объектами животного мира».
В ведомстве отмечают, что у животные, с которыми фотографировались посетители заведения, могли угрожать здоровью и жизни гостей. Кроме того, в опасности, по мнению прокуроров, находились и сами незаконно удерживаемые в неволе животные, передает РИА Новости.
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