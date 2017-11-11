Участники шоу «Ты супер! Танцы» исполнили танго на столе и пиратский пасодобль

На сцену проекта «Ты супер! Танцы» юные артисты вышли во всеоружии и смогли удивить не только зрительный зал, но и членов жюри. С участниками работали стилисты, хореографы, режиссеры и художники по костюмам. Ребята усиленно репетировали свои номера ради выступления, которое для любого из них могло стать последним в этом шоу.
Первой на сцену вышла Алёна Янченко с бубном в руке и исполнила зажигательный цыганский танец. 12-летняя конкурсанта с алым цветком в пышной копне волос и черно-красном наряде с цветастой юбкой энергично двигалась по сцене, размахивая подолом, заставив Евгения Папунаишвили закричать от восторга. Он отметил море позитивной энергии, которую девочка выплеснула в зал во время танца.
Хореографы проекта поставили в пару Кристину Ашастину и Василия Яковенко. Юные артисты исполнили танго. У них получился не просто сценический номер, а целое шоу. Посреди сцены стояли стол и стулья с высокими спинками, которые даже не дополняли выступление, а были полноправными его участниками. Игра света добавляла действу мистицизма. Василий и Кристина сорвали бурные аплодисменты и заслужили похвалу судей.
Дуся Кочетова из Липецка превратила свой номер в драматический мини-спектакль. Девушка вышла на сцену в косынке на голове, с тазом в руках и принялась развешивать на веревку белье. Под песню «Темная ночь» юная артистка эмоционально прожила всю гамму патриотических чувств, которые охватывают россиян под эту музыку. В какой-то момент выступления на висящей на веревке белой простыне проступил силуэт солдата, но как только девушка оглянулась, он исчез. На последних аккордах Дуся сорвала простынь и, словно заливаясь слезами, уткнулась в нее лицом. Зал скандировал «молодец, молодец!».
Образ пиратов выбрали для себя Евгений Щербаков, Даниил Назаров и Михаил Третьяков. В трио их объединили хореографы шоу «Ты супер! Танцы». Ребята вышли на сцену в костюмах бесстрашных морских разбойников и бесподобно исполнили пасодобль. Языки факельного пламени и стелющийся по сцене сизый дым создали необходимую атмосферу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 18 ноября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Хореографы проекта поставили в пару Кристину Ашастину и Василия Яковенко. Юные артисты исполнили танго. У них получился не просто сценический номер, а целое шоу. Посреди сцены стояли стол и стулья с высокими спинками, которые даже не дополняли выступление, а были полноправными его участниками. Игра света добавляла действу мистицизма. Василий и Кристина сорвали бурные аплодисменты и заслужили похвалу судей.
Дуся Кочетова из Липецка превратила свой номер в драматический мини-спектакль. Девушка вышла на сцену в косынке на голове, с тазом в руках и принялась развешивать на веревку белье. Под песню «Темная ночь» юная артистка эмоционально прожила всю гамму патриотических чувств, которые охватывают россиян под эту музыку. В какой-то момент выступления на висящей на веревке белой простыне проступил силуэт солдата, но как только девушка оглянулась, он исчез. На последних аккордах Дуся сорвала простынь и, словно заливаясь слезами, уткнулась в нее лицом. Зал скандировал «молодец, молодец!».
Образ пиратов выбрали для себя Евгений Щербаков, Даниил Назаров и Михаил Третьяков. В трио их объединили хореографы шоу «Ты супер! Танцы». Ребята вышли на сцену в костюмах бесстрашных морских разбойников и бесподобно исполнили пасодобль. Языки факельного пламени и стелющийся по сцене сизый дым создали необходимую атмосферу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 18 ноября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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