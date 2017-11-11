Израиль заявил о сбитом беспилотнике российского производства

Израильские военные перехватили беспилотник у границы с Сирией.
Как заявили в Армии обороны Израиля, беспилотник, который был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot над Голанскими высотами, пытался проникнуть в воздушное пространство страны.
При этом в израильские военные подчеркнули, что летательный аппарат был российского производства.
Военные не стали уточнять, кому именно принадлежал дрон. Однако, по предварительным данным, беспилотник использовался сирийской армией, передает РИА Новости.
При этом в израильские военные подчеркнули, что летательный аппарат был российского производства.
Военные не стали уточнять, кому именно принадлежал дрон. Однако, по предварительным данным, беспилотник использовался сирийской армией, передает РИА Новости.
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