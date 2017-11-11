НашПотребНадзор
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор

    Израиль заявил о сбитом беспилотнике российского производства

    комментировать

    Израиль заявил о сбитом беспилотнике российского производства

    Израиль заявил о сбитом беспилотнике российского производства

    Израильские военные перехватили беспилотник у границы с Сирией.

    Как заявили в Армии обороны Израиля, беспилотник, который был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot над Голанскими высотами, пытался проникнуть в воздушное пространство страны.

    При этом в израильские военные подчеркнули, что летательный аппарат был российского производства.

    Военные не стали уточнять, кому именно принадлежал дрон. Однако, по предварительным данным, беспилотник использовался сирийской армией, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru