«НашПотребНадзор» испытал популярные виды клея в боевых условиях

Суперклей — незаменимый помощник в хозяйстве, но с ним надо быть аккуратным. Достаточно одной капли, чтобы задымилась кухонная губка. Настоящие чудеса суперклей творит, если берет в напарники другого кухонного обитателя — соду. Эти двое могут починить, кажется, абсолютно все, начиная от каблука и заканчивая автомобилем.
Вместо иголок и нитей для латания разрезов и ран американские врачи используют специальный биоклей, который соединяет любые ткани тела. Это изобретение способно перевернуть наше представление о хирургии. Медицинский клей в виде спрея распыляется на поврежденный орган во время операции, когда счет идет на минуты. Даже сломанные кости доктора планируют заклеивать, сокращая срок реабилитации.
Кроме того, клей — это главный компонент нового типа губной помады, стремительно завоевывающей страницы модных журналов и места в женских сумочках по всему миру. Сделанная на его основе косметика лишена недостатков привычной нам всем уже многие десятилетия помады, которая пачкает зубы и одежду.
Новое изобретение корейских косметологов представляет собой смесь клеевого состава вроде ПВА и красителя. Состав наносится на губы, подсыхает, образуя пленочку, которую через несколько минут можно отдирать. Пищевой краситель впитался, а клеевая пленка отправляется в мусорное ведро. Это что-то среднее между губной помадой и татуажем. Губы становятся яркими, но естественными. Правда, сменить оттенок получится только через неделю.
А на больших автомобильных заводах клеем уже полностью заменили резиновые уплотнители и металлические штыри. За счет этого удалось не только избавиться от травмоопасных элементов, но и уменьшить вес машин, что привело к заметной экономии топлива. Программа «НашПотребНадзор» испытала самые популярные виды клея в боевых условиях.
Кроме того, клей — это главный компонент нового типа губной помады, стремительно завоевывающей страницы модных журналов и места в женских сумочках по всему миру. Сделанная на его основе косметика лишена недостатков привычной нам всем уже многие десятилетия помады, которая пачкает зубы и одежду.
Новое изобретение корейских косметологов представляет собой смесь клеевого состава вроде ПВА и красителя. Состав наносится на губы, подсыхает, образуя пленочку, которую через несколько минут можно отдирать. Пищевой краситель впитался, а клеевая пленка отправляется в мусорное ведро. Это что-то среднее между губной помадой и татуажем. Губы становятся яркими, но естественными. Правда, сменить оттенок получится только через неделю.
А на больших автомобильных заводах клеем уже полностью заменили резиновые уплотнители и металлические штыри. За счет этого удалось не только избавиться от травмоопасных элементов, но и уменьшить вес машин, что привело к заметной экономии топлива. Программа «НашПотребНадзор» испытала самые популярные виды клея в боевых условиях.
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