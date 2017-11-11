Сосиски и ветчина могут довести до беспамятства: чем опасен нитрит натрия

Выражение «пища для ума» — это не просто старомодная метафора. Если одни продукты завязывают в нашем мозгу крепкие узелки на память, то другие, наоборот, обрабатывают словно дырокол. Этим же опасным свойством обладают и некоторые безобидные с виду лекарства.
Нужно быть очень внимательным, чтобы собственноручно не обнулить свой мозговой процессор и не жаловаться врачам на плохую память и трясущиеся руки. Профессура знает о памяти только то, что она собой представляет огромное количество нейронных связей, которые работают за счет внутриклеточного синтеза белков. Ученые считают, что за способность помнить отвечают сразу несколько отделов мозга: гипоталамус, гипофиз, миндалевидное тело, базальные ганглии, обонятельные луковицы и гиппокамп.
А какое отношение к этому имеет еда? Дело в том,что некоторые продукты подобны урагану, который обрывает провода и ломает антенны на крыше домов. В такой еде есть вредные вещества, которые устраивают помехи в работе мозга.
Сергей Сусин, кандидат медицинских наук: «Есть продукты питания, которые опосредованно влияют на кровоснабжение головного мозга и, соответственно, ухудшают его функцию. Некоторые пищевые добавки и усилители вкуса напрямую обладают токсическим воздействием, причем не только на головной мозг».
Сосиски, колбаса, ветчина, шейка, карбонад — любые переработанные мясные изделия, в которых есть нитрит натрия, могут довести до беспамятства. Эта соль и колбасу делает розовой, и бактерий отгоняет. Вступая в реакцию с белками, нитрит натрия превращается в опаснейший токсин — нитрозамин, который разрушает гематоэнцефалический барьер, пронизывающий все капилляры в человеческом мозге и защищающий его от вредных веществ, оказавшихся в крови. Если барьер разрушен, мозг начинает быстрее стареть. Эти новые исследования о вреде колбас с нитритом натрия уже вызвали бурю негодования во всем мире, так как люди начали отказываться от сосисок.
Также лучше отказаться от майонеза. Чрезмерная любовь к этому продукту приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, нарушается кровоснабжение мозга, его клетки отмирают вместе с частью видеотеки воспоминаний. Подробнее о пользе и вреде продуктов, их правильном хранении и употреблении смотрите в программе «НашПотребНадзор».
А какое отношение к этому имеет еда? Дело в том,что некоторые продукты подобны урагану, который обрывает провода и ломает антенны на крыше домов. В такой еде есть вредные вещества, которые устраивают помехи в работе мозга.
Сергей Сусин, кандидат медицинских наук: «Есть продукты питания, которые опосредованно влияют на кровоснабжение головного мозга и, соответственно, ухудшают его функцию. Некоторые пищевые добавки и усилители вкуса напрямую обладают токсическим воздействием, причем не только на головной мозг».
Сосиски, колбаса, ветчина, шейка, карбонад — любые переработанные мясные изделия, в которых есть нитрит натрия, могут довести до беспамятства. Эта соль и колбасу делает розовой, и бактерий отгоняет. Вступая в реакцию с белками, нитрит натрия превращается в опаснейший токсин — нитрозамин, который разрушает гематоэнцефалический барьер, пронизывающий все капилляры в человеческом мозге и защищающий его от вредных веществ, оказавшихся в крови. Если барьер разрушен, мозг начинает быстрее стареть. Эти новые исследования о вреде колбас с нитритом натрия уже вызвали бурю негодования во всем мире, так как люди начали отказываться от сосисок.
Также лучше отказаться от майонеза. Чрезмерная любовь к этому продукту приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, нарушается кровоснабжение мозга, его клетки отмирают вместе с частью видеотеки воспоминаний. Подробнее о пользе и вреде продуктов, их правильном хранении и употреблении смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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