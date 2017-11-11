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    Под Красноярском в тайге ночью застрял автобус с 22 детьми

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    Под Красноярском в тайге ночью застрял автобус с 22 детьми

    Под Красноярском в тайге ночью застрял автобус с 22 детьми

    В Красноярске полицейские спасали застрявших в лесу юных артистов и их сопровождающих.

    Инцидент произошел ночью на трассе Кызыл — Красноярск. Перевозивший 22 детей и 11 взрослых автобус сломался в тайге при минусовой температуре. Водитель вызвал полицейских.

    Оперативники подогнали на место происшествия служебный микроавтобус для обогрева детей. После чего артистов и преподавателей отвезли в Красноярск.

    Отмечается, что творческий коллектив из детей в возрасте 10–12 лет ехал на концерт в областной центр. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

    По предварительным данным, неисправность автобуса возникла в топливной системе, сообщает РИА Новости.

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