При заморозке не используются такие консерванты, как соль или сахар. Если хранить продукты в мерзлоте, какими они будут после разморозки? Выяснилось, что полежавший в морзилке банан становится более сладким.
Неожиданная новость пришла из Антарктиды, где исследователи обнаружили фруктовый пирог, которому стукнуло аж 106 лет. Десерт оставила в снегах британская экспедиция начала XX века. Его нашедшие съели в научных целях и были в шоке — выпечка из прошлого отлично сохранилась, нужно было только на пару минут отправить ее в микроволновку.
Продвинутые кулинары знают, что вечную молодость и свежесть можно подарить массе продуктов с помощью личного отсека с вечной мерзлотой — морозильника. Туда, где у большинства одиноко скучают пельмени, можно отправить на ПМЖ, например, зелень, которая летом стоит копейки, а зимой — на вес золота. Переселить можно овощи, фрукты, даже яйца и остатки молока, которое, как правило, чахнет на дне пакета.
Многие хозяйки, приходя из магазина, сливочное масло, молоко, бананы и хлеб сразу кладут в морозилку, так как не хотят спускать семейный бюджет в помойное ведро. Молоко прекрасно переносит холод и при размораживании сохраняет все свои полезные свойства, не прокисает, не прогоркает. Точно так же ведут себя сыр, творог и масло, ведь замороженная влага из них испаряться не будет, поэтому они долго не будут сохнуть. Высохнет при плюсовой температуре и лимон, а в глубокой заморозке он останется свежим.
Важно помнить: чем ниже температура в морозилке, тем лучше. Например, при минус 12 даже фруктовое пюре может храниться полгода, а при минус 18 — целый год, нужно только герметично упаковать продукты, чтобы они не впитали в себя запах рыбы или мяса. Подробнее о хранении продуктов и экономии семейного бюджета смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Продвинутые кулинары знают, что вечную молодость и свежесть можно подарить массе продуктов с помощью личного отсека с вечной мерзлотой — морозильника. Туда, где у большинства одиноко скучают пельмени, можно отправить на ПМЖ, например, зелень, которая летом стоит копейки, а зимой — на вес золота. Переселить можно овощи, фрукты, даже яйца и остатки молока, которое, как правило, чахнет на дне пакета.
Многие хозяйки, приходя из магазина, сливочное масло, молоко, бананы и хлеб сразу кладут в морозилку, так как не хотят спускать семейный бюджет в помойное ведро. Молоко прекрасно переносит холод и при размораживании сохраняет все свои полезные свойства, не прокисает, не прогоркает. Точно так же ведут себя сыр, творог и масло, ведь замороженная влага из них испаряться не будет, поэтому они долго не будут сохнуть. Высохнет при плюсовой температуре и лимон, а в глубокой заморозке он останется свежим.
Важно помнить: чем ниже температура в морозилке, тем лучше. Например, при минус 12 даже фруктовое пюре может храниться полгода, а при минус 18 — целый год, нужно только герметично упаковать продукты, чтобы они не впитали в себя запах рыбы или мяса. Подробнее о хранении продуктов и экономии семейного бюджета смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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