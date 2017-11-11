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Квартирный вопрос

    Поножовщина в Бирюлёве: четверо ранены, трое арестованы

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    Поножовщина в Бирюлёве: четверо ранены, трое арестованы

    Поножовщина в Бирюлёве: четверо ранены, трое арестованы

    Поножовщина в Бирюлёве: четверо ранены, трое арестованы

    Четверо мужчин получили ранения в результате драки в районе Бирюлево на юге Москвы, предполагаемые нападавшие арестованы.

    Инцидент случился возле жилого дома в районе Бирюлево на юге Москвы. О серьезной драке в полицию сообщили очевидцы. Приехавшие на место оперативники обнаружили четверых раненых мужчин, нападавшим удалось скрыться.

    Сотрудникам полиции удалось спасти жизнь одного из тяжело раненых: он мог умереть от сильной кровопотери. Первую помощь оказали и другим троим, вызвали скорую. Всех пострадавших госпитализировали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Позже оперативникам удалось задержать и троих нападавших: ими оказались уроженцы одной из среднеазиатских республик в возрасте от 22 до 25 лет. Они пытались на машине успеть пересечь границу с РФ, чтобы скрыться на родине.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанные заключены под стражу.

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