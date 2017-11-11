Продолжительность жизни россиян достигла 72,6 лет

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян и снижении смертности.
По словам главы Минздрава, за 9 месяцев 2017 года продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 лет. При этом смертность упала на 2,8%, то есть в этом году умерло на 39,3 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
При этом Скворцова обратила внимание на падение смертности от всех основных причин, в том числе от болезней системы кровообращения (на 4,1%), новообразований (на 3%), туберкулеза (на 16,9%), болезней органов дыхания (на 10,7%), болезней органов пищеварения (на 5,1%), от ДТП (на 7,7%) и случайных отравлений алкоголем (на 19,3%).
Также министр отметила, что в этом году показатель младенческой смертности продолжает оставаться на историческом минимуме — всего 5,3 на 1000 родившихся живыми. А в большинстве регионов этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам, сообщили в пресс-службе Минздрава.
При этом Скворцова обратила внимание на падение смертности от всех основных причин, в том числе от болезней системы кровообращения (на 4,1%), новообразований (на 3%), туберкулеза (на 16,9%), болезней органов дыхания (на 10,7%), болезней органов пищеварения (на 5,1%), от ДТП (на 7,7%) и случайных отравлений алкоголем (на 19,3%).
Также министр отметила, что в этом году показатель младенческой смертности продолжает оставаться на историческом минимуме — всего 5,3 на 1000 родившихся живыми. А в большинстве регионов этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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