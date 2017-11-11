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Квартирный вопрос

    Экс-вокалист рок-группы Faith No More умер от алкоголизма

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    • Фото: en.wikipedia.org / Goongunther
    <nobr>Экс-вокалист</nobr> <nobr>рок-группы</nobr> Faith No More умер от алкоголизма

    Экс-вокалист рок-группы Faith No More умер от алкоголизма

    <nobr>Экс-вокалист</nobr> <nobr>рок-группы</nobr> Faith No More умер от алкоголизма
  • Фото: en.wikipedia.org / Goongunther

    • Скончался экс-солист американской рок-группы Faith No More Чак Мосли.

    О смерти 57-летнего Чака Мосли изданию Rolling Stone сообщила его семья. Мосли долгое время страдал от алкогольной зависимости и умер от сопутствующих заболеваний, говорится в заявлении родных музыканта.

    Чак Мосли был солистом группы Faith No More с 1984 по 1988 год. Он участвовал в записи первых двух альбомов рок-группы We Care a Lot и Introduce Yourself. Участники группы выразили соболезнования в связи со смертью музыканта. В последний раз он выступал в составе воссоединившегося коллектива в 2016 году.

    Издание отмечает, что во время работы в группе музыкант вел себя непредсказуемо: например, на презентации альбома Introduce Yourself он заснул.

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