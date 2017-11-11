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Квартирный вопрос

    Полонский решил устроить «дуэль» с Ксенией Собчак

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    • Фото: Геодакян Артем, Колчин Алексей / ТАСС
    Полонский решил устроить «дуэль» с Ксенией Собчак

    Полонский решил устроить «дуэль» с Ксенией Собчак

    Полонский решил устроить «дуэль» с Ксенией Собчак
  • Фото: Геодакян Артем, Колчин Алексей / ТАСС

    • Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться в президенты, намерен на дебатах встретиться с телеведущей Ксенией Собчак.

    По словам Полонского, дебаты пройдут уже в ближайшее время.

    Сергей Полонский: «Мы максимум в течении 10 дней проведем дебаты и выясним свои политические взгляды, отношение к друг другу, что мы думаем. Посмотрим, кто кого вызовет на дуэль, либо она нас, либо мы ее».

    Также предприниматель рассказал, что еще не обсуждал с Собчак президентские выборы.

    Кроме того, Полонский заявил, что намерен потратить на свою предвыборную кампанию 10 млн долларов из собственных средств, передает агентство «Москва».

    Напомним, 8 ноября Сергей Полонский объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Впрочем, в ЦИК уже сообщили, что предприниматель не сможет баллотироваться в президенты в 2018 году из-за судимости.

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