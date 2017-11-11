Полонский решил устроить «дуэль» с Ксенией Собчак

Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться в президенты, намерен на дебатах встретиться с телеведущей Ксенией Собчак.
По словам Полонского, дебаты пройдут уже в ближайшее время.
Сергей Полонский: «Мы максимум в течении 10 дней проведем дебаты и выясним свои политические взгляды, отношение к друг другу, что мы думаем. Посмотрим, кто кого вызовет на дуэль, либо она нас, либо мы ее».
Также предприниматель рассказал, что еще не обсуждал с Собчак президентские выборы.
Кроме того, Полонский заявил, что намерен потратить на свою предвыборную кампанию 10 млн долларов из собственных средств, передает агентство «Москва».
Напомним, 8 ноября Сергей Полонский объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Впрочем, в ЦИК уже сообщили, что предприниматель не сможет баллотироваться в президенты в 2018 году из-за судимости.
Пресненский районный суд Москвы в июле признал Полонского виновным в хищении у дольщиков 2,6 миллиарда рублей. Бизнесмена приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от наказания за истечением срока давности.
Сергей Полонский: «Мы максимум в течении 10 дней проведем дебаты и выясним свои политические взгляды, отношение к друг другу, что мы думаем. Посмотрим, кто кого вызовет на дуэль, либо она нас, либо мы ее».
Также предприниматель рассказал, что еще не обсуждал с Собчак президентские выборы.
Кроме того, Полонский заявил, что намерен потратить на свою предвыборную кампанию 10 млн долларов из собственных средств, передает агентство «Москва».
Напомним, 8 ноября Сергей Полонский объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Впрочем, в ЦИК уже сообщили, что предприниматель не сможет баллотироваться в президенты в 2018 году из-за судимости.
Пресненский районный суд Москвы в июле признал Полонского виновным в хищении у дольщиков 2,6 миллиарда рублей. Бизнесмена приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от наказания за истечением срока давности.
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