В Крыму назвали «больной фантазией» идею Киева о военной инспекции на полуострове

Власти Крыма назвали заявления Киева о визите на полуостров военных экспертов из США смешными и призвали прекратить спекуляции на статусе региона.
Вице-председатель крымского правительства Дмитрий Полонский назвал заявление Киева о визите военных инспекторов «больной фантазией» киевских чиновников. Крым — регион России, и любые подобные визиты возможны только по договоренности с российской стороной, передает слова Полонского РИА Новости.
Дмитрий Полонский, вице-премьер Крыма: «Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это, по большому счету, вызывает не только недоумение, но и просто смех».
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также счел заявления Киева смешными и посоветовал ему вместо полуострова проинспектировать Луну.
Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма: «Все это просто смешно слышать. Заявления Киева нас уже ничем не удивляет, они могут проинспектировать и Луну, это их личное горе. Мы относимся к этому всегда спокойно».
Без договоренности с Россией военные эксперты могут приехать в Крым только для того, чтобы отдохнуть, добавил депутат.
Михаил Шеремет: «Они могут посетить Крым только в качестве туристов, не более того. Как туристы, чтобы отдыхать и наслаждаться красотами нашего полуострова, пожалуйста, все остальное исключено».
Ранее Минобороны Украины заявило, что военные эксперты из США, Дании и Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической обстановки. В планах экспертов также посещение зоны проведения силовой операции в Донбассе и полуострова Крым. В Киеве до сих пор считают полуостров территорией Украины, однако в Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос с Крымом окончательно закрыт.
Дмитрий Полонский, вице-премьер Крыма: «Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это, по большому счету, вызывает не только недоумение, но и просто смех».
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также счел заявления Киева смешными и посоветовал ему вместо полуострова проинспектировать Луну.
Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма: «Все это просто смешно слышать. Заявления Киева нас уже ничем не удивляет, они могут проинспектировать и Луну, это их личное горе. Мы относимся к этому всегда спокойно».
Без договоренности с Россией военные эксперты могут приехать в Крым только для того, чтобы отдохнуть, добавил депутат.
Михаил Шеремет: «Они могут посетить Крым только в качестве туристов, не более того. Как туристы, чтобы отдыхать и наслаждаться красотами нашего полуострова, пожалуйста, все остальное исключено».
Ранее Минобороны Украины заявило, что военные эксперты из США, Дании и Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической обстановки. В планах экспертов также посещение зоны проведения силовой операции в Донбассе и полуострова Крым. В Киеве до сих пор считают полуостров территорией Украины, однако в Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос с Крымом окончательно закрыт.
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