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Квартирный вопрос
    Тайные встречи с Саакашвили и убийство мужа: разоблачение Марии Максаковой — на НТВ. депутаты, знаменитости, Саакашвили, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТайные встречи с Саакашвили и убийство мужа: разоблачение Марии Максаковой — на НТВ

    Тайные встречи с Саакашвили и убийство мужа: разоблачение Марии Максаковой — на НТВ

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    Тайные встречи с Саакашвили и убийство мужа: разоблачение Марии Максаковой — на НТВ

    Тайные встречи с Саакашвили и убийство мужа: разоблачение Марии Максаковой — на НТВ

    Тайные встречи с Саакашвили и убийство мужа: разоблачение Марии Максаковой — на НТВ

      Роковые мужчины Марии Максаковой: почему певица хотела выйти замуж за продавца ювелирки из Турции, а Николай Басков в последний момент испугался на ней жениться? Что связывает знаменитую артистку с Саакашвили и кто убил ее второго мужа? Тайны оперной дивы и экс-депутата Госдумы — в программе «Новые русские сенсации».

      Роковые мужчины Марии Максаковой: певица тайно встречалась с Михаилом Саакашвили и хотела выйти замуж за продавца ювелирки из Турции. Знаменитый Николай Басков, оказывается, был женихом оперной дивы, но в последний момент испугался и сбежал от Максаковой. Почему?

      Кто помогал Максаковой и Вороненкову бежать на Украину? И почему сейчас Максакова кричит, что ее второго мужа убил первый. При этом экс-депутат Госдумы молчит, что сама звонила Тюрину после убийства Вороненкова.

      смотретьОт кого Мария Максакова сбежала на Украину и почему отказалась от своих детей? «Новые русские сенсации» — в воскресенье в 18:00
      От кого Мария Максакова сбежала на Украину и почему отказалась от своих детей? «Новые русские сенсации» — в воскресенье в 18:00
      Какую бумагу подписала Максакова после бегства на Украину? НТВ впервые обнародует этот сенсационный документ.

      Смотрите полное разоблачение Марии Маскаковой в программе «Новые русские сенсации» в воскресенье, 12 ноября в 18:00 на НТВ.

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