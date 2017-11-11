Подростков на Mercedes задержали за стрельбу из автомата в Москве

Четверо подростков стали фигурантами дела после стрельбы из Mercedes на западе Москвы.
Инцидент произошел накануне, 10 ноября, днем на улице 1812 года. Сразу несколько очевидцев сообщили о стрельбе из пистолетов и автомата.
Позднее полицейские задержали Mercedes, которым управлял молодой человек 2000 года рождения. Вместе с ним в салоне находились пассажиры 2001, 2001 и 2002 годов рождения.
Пассажиров и водителя иномарки доставили в отдел. Во время обыска у них нашли три пневматических пистолета и охолощенный автомат АКС-74У. Теперь подросткам грозит ответственность по статье «Хулиганство», сообщает агентство «Москва».
Позднее полицейские задержали Mercedes, которым управлял молодой человек 2000 года рождения. Вместе с ним в салоне находились пассажиры 2001, 2001 и 2002 годов рождения.
Пассажиров и водителя иномарки доставили в отдел. Во время обыска у них нашли три пневматических пистолета и охолощенный автомат АКС-74У. Теперь подросткам грозит ответственность по статье «Хулиганство», сообщает агентство «Москва».
Комментарии