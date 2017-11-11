На авиабазе Хмеймим опровергли заявления об атаке на российскую автоколонну

Представитель авиабазы Хмеймим сообщил, что никаких нападений на российских военных в сирийской провинции Латакия не было.
Так представитель авиабазы прокомментировал заявления боевиков о нападении на российскую автоколонну. Утверждалось, что в нападении был задействован начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял смертник.
Также российский военный подчеркнул, что авиабаза Хмеймим продолжает функционировать в обычном режиме, передает РИА Новости.
Представитель авиабазы Хмеймим: «Никаких „нападений“ на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме».
Также российский военный подчеркнул, что авиабаза Хмеймим продолжает функционировать в обычном режиме, передает РИА Новости.
Представитель авиабазы Хмеймим: «Никаких „нападений“ на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме».
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