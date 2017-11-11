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    На авиабазе Хмеймим опровергли заявления об атаке на российскую автоколонну

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    На авиабазе Хмеймим опровергли заявления об атаке на российскую автоколонну

    На авиабазе Хмеймим опровергли заявления об атаке на российскую автоколонну

    На авиабазе Хмеймим опровергли заявления об атаке на российскую автоколонну
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Представитель авиабазы Хмеймим сообщил, что никаких нападений на российских военных в сирийской провинции Латакия не было.

    Так представитель авиабазы прокомментировал заявления боевиков о нападении на российскую автоколонну. Утверждалось, что в нападении был задействован начиненный взрывчаткой автомобиль, которым управлял смертник.

    Также российский военный подчеркнул, что авиабаза Хмеймим продолжает функционировать в обычном режиме, передает РИА Новости.

    Представитель авиабазы Хмеймим: «Никаких „нападений“ на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме».

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