Японский премьер упал в яму во время игры в гольф с Трампом: видео

В Сети обсуждают курьезный случай, который произошел с премьером Японии во время визита Дональда Трампа.
Во ходе совместной игры в гольф с президентом США Синдзо Абэ упал в яму. Кадры обнародовал телеканал ABC. На записи видно, как японский политик после удара по мячу пытается взобраться по песчаному склону, но в последний момент теряет равновесие и скатывается назад. Трамп при этом находился неподалеку и даже не обратил внимания на случившееся. Вторая попытка выбраться из ямы Абэ удалась.
Японский премьер сыграл с Трампом в гольф 5 ноября в загородном клубе в префектуре Сайтама, после чего американский лидер на вертолете вернулся в токийский отель «Империал», расположенный недалеко от императорского дворца.
Японский премьер сыграл с Трампом в гольф 5 ноября в загородном клубе в префектуре Сайтама, после чего американский лидер на вертолете вернулся в токийский отель «Империал», расположенный недалеко от императорского дворца.
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