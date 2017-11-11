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    Японский премьер упал в яму во время игры в гольф с Трампом: видео. гольф, курьезы, Трамп Дональд, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯпонский премьер упал в яму во время игры в гольф с Трампом: видео

    Японский премьер упал в яму во время игры в гольф с Трампом: видео

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    Японский премьер упал в яму во время игры в гольф с Трампом: видео

    Японский премьер упал в яму во время игры в гольф с Трампом: видео

    Японский премьер упал в яму во время игры в гольф с Трампом: видео

      В Сети обсуждают курьезный случай, который произошел с премьером Японии во время визита Дональда Трампа.

      Во ходе совместной игры в гольф с президентом США Синдзо Абэ упал в яму. Кадры обнародовал телеканал ABC. На записи видно, как японский политик после удара по мячу пытается взобраться по песчаному склону, но в последний момент теряет равновесие и скатывается назад. Трамп при этом находился неподалеку и даже не обратил внимания на случившееся. Вторая попытка выбраться из ямы Абэ удалась.

      Японский премьер сыграл с Трампом в гольф 5 ноября в загородном клубе в префектуре Сайтама, после чего американский лидер на вертолете вернулся в токийский отель «Империал», расположенный недалеко от императорского дворца.

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