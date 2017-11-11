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    Alibaba бьет рекорды: в День холостяка покупатели за 3 минуты потратили $1, 5 млрд. Интернет, Китай, магазины, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВAlibaba бьет рекорды: в День холостяка покупатели за 3 минуты потратили $1,5 млрд

    Alibaba бьет рекорды: в День холостяка покупатели за 3 минуты потратили $1,5 млрд

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    Alibaba бьет рекорды: в День холостяка покупатели за 3 минуты потратили $1,5 млрд

    Alibaba бьет рекорды: в День холостяка покупатели за 3 минуты потратили $1,5 млрд

      Китайская компания Alibaba побила очередной рекорд по продажам. За 3 минуты покупатели потратили 1,5 миллиарда долларов, а за 6 минут сумма практически удвоилась.

      Секрет успеха в распродаже. Сегодня в Китае отмечают День холостяка. Если раньше праздник считался подходящим для новых знакомств, молодые и одинокие люди устраивали вечеринки, чтобы найти себе пару, то сейчас на первом месте у жителей страны шопинг. Магазины 11 ноября серьезно снижают цены, а покупатели готовятся к этому заранее и хотят успеть сделать покупки первыми.

      Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием всего 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда организаторы хотели привлечь внимание к важности электронной коммерции, но за последние 9 лет мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок превышает масштаб американской «черной пятницы» и «киберпонедельника» вместе взятых.

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