Пора в отпуск
ТВ-Эфир
Пора в отпуск
    В Белграде впервые выступил обновленный Ансамбль имени Александрова. Белград, Сербия, армия и флот РФ, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Белграде впервые выступил обновленный Ансамбль имени Александрова

    В Белграде впервые выступил обновленный Ансамбль имени Александрова

    комментировать
    В Белграде впервые выступил обновленный Ансамбль имени Александрова

    В Белграде впервые выступил обновленный Ансамбль имени Александрова

    В Белграде впервые выступил обновленный Ансамбль имени Александрова

      Обновленный Ансамбль песни и пляски имени Александрова впервые выступил с концертом в Белграде. Билеты были раскуплены за несколько недель до приезда именитого коллектива, которому предоставили самую большую площадку на Балканах — четырехтысячный «Сава-центр».

      Артисты исполнили фирменные хиты, в том числе военные и народные песни на русском и сербском языках. Все композиции сопровождались эффектными видеокадрами. Овациями публика встретила «Катюшу», «Подмосковные вечера» и «Прощание славянки».

      С этого выступления началось большое балканское турне коллектива, который в Сербии считают родным. Накануне в центре Белграда, прямо напротив резиденции главы республики, торжественно открыли парк имени Ансамбля Александрова. Там установили памятную доску и посадили 3 березы в знак дружбы народов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru