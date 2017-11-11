В Белграде впервые выступил обновленный Ансамбль имени Александрова

Обновленный Ансамбль песни и пляски имени Александрова впервые выступил с концертом в Белграде. Билеты были раскуплены за несколько недель до приезда именитого коллектива, которому предоставили самую большую площадку на Балканах — четырехтысячный «Сава-центр» .

Артисты исполнили фирменные хиты, в том числе военные и народные песни на русском и сербском языках. Все композиции сопровождались эффектными видеокадрами. Овациями публика встретила «Катюшу», «Подмосковные вечера» и «Прощание славянки».



С этого выступления началось большое балканское турне коллектива, который в Сербии считают родным. Накануне в центре Белграда, прямо напротив резиденции главы республики, торжественно открыли парк имени Ансамбля Александрова. Там установили памятную доску и посадили 3 березы в знак дружбы народов.