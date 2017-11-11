В школе-студии МХАТ объяснили смысл спектакля с голым актером

В театральной Москве разгорается скандал вокруг «голого» спектакля. Постановку воспитанников
школы-студии МХАТ по пьесе знаменитого авангардиста Ильи Зданевича освистали, актеров чуть было не выгнали со сцены. Сделали это коллеги по цеху. Сначала педагогам и студентам Театрального института имени Щукина не понравились мешки, летящие в зрительный зал, а последней каплей стал главный герой без одежды — точнее, в одном носке.
В чужой храм искусств — в знаменитую Щуку — воспитанники школы-студии МХАТ пришли со своим репертуаром. Всех участников студенческого театрального фестиваля они заранее предупредили, что пьеса «Янко круль албанскай» — авангардистская, поэтому публика, хочет она того или нет, станет частью постановки, просили не пугаться, а импровизировать.
Чтобы спасти искусство, зрителей поливали водой, в зал летели мешки с картонными коронами. Ну, и какой авангард без эпатажных заявлений! Со сцены прозвучало: «Мы — хамелеоны! Отъявленные негодяи — наши идейные отцы! А проститутки — наши идейные матери!»
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, дальше все пошло не по сценарию. То ли обидевшись за искусство, то ли спасаясь от мешков, педагог Щукинского института Владимир Поглазов вышел на сцену, ведь сами же просили импровизировать. Студенты растерялись, а педагог покинул не только сцену, но и зал, а зря, так как пропустил все самое интересное. Легким движением руки главный герой продемонстрировал, так сказать, суть искусства, прикрытую носком. Постановку щукинские педагоги разгромили.
В соцсетях и СМИ тут же заговорили о конфликте двух театров. Эхо скандала докатилось даже до Минкульта. Владимир Мединский, признавшись, что спектакль не видел, труппу все же осудил.
В школе-студии МХАТ заверили, что никакого конфликта нет, просто не все знают, что пьесу написал Илья Зданевич, известный теоретик дадаизма — направления в искусстве, сторонники которого отрицали эстетику и общепризнанные каноны и цинично эпатировали самодовольного обывателя, что студенты блестяще воссоздали на сцене.
Надо сказать, дадаисты бы этот кейс одобрили. То, что сейчас называют модным словом «хайп», случилось. И венцом его стал выставленный на продажу носок с причинного места главного героя.
Чтобы спасти искусство, зрителей поливали водой, в зал летели мешки с картонными коронами. Ну, и какой авангард без эпатажных заявлений! Со сцены прозвучало: «Мы — хамелеоны! Отъявленные негодяи — наши идейные отцы! А проститутки — наши идейные матери!»
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, дальше все пошло не по сценарию. То ли обидевшись за искусство, то ли спасаясь от мешков, педагог Щукинского института Владимир Поглазов вышел на сцену, ведь сами же просили импровизировать. Студенты растерялись, а педагог покинул не только сцену, но и зал, а зря, так как пропустил все самое интересное. Легким движением руки главный герой продемонстрировал, так сказать, суть искусства, прикрытую носком. Постановку щукинские педагоги разгромили.
В соцсетях и СМИ тут же заговорили о конфликте двух театров. Эхо скандала докатилось даже до Минкульта. Владимир Мединский, признавшись, что спектакль не видел, труппу все же осудил.
В школе-студии МХАТ заверили, что никакого конфликта нет, просто не все знают, что пьесу написал Илья Зданевич, известный теоретик дадаизма — направления в искусстве, сторонники которого отрицали эстетику и общепризнанные каноны и цинично эпатировали самодовольного обывателя, что студенты блестяще воссоздали на сцене.
Надо сказать, дадаисты бы этот кейс одобрили. То, что сейчас называют модным словом «хайп», случилось. И венцом его стал выставленный на продажу носок с причинного места главного героя.
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