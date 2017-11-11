Путин принял участие в рабочем заседании лидеров стран АТЭС

Президент России Владимир Путин и другие лидеры экономик стран АТЭС прибыли на рабочее заседание саммита в Дананге (Вьетнам).
Как пишет РИА Новости, президент России Путин первым в зал и занял свое место за рабочим столом, затем появился президент США Дональд Трамп. Он приветствовал участников заседания, в том числе поздоровался с Путиным.
Как накануне сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, на заседании сегодня лидеры обсуждают перспективы мировой экономики с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Планируется, что после заседания Владимир Путин посетит рабочий завтрак лидеров стран АТЭС. Темой рабочего завтрака станет формирование азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли, возможное расширение состава участников АТЭС и другие вопросы.
Напомним, накануне президент России посетил встречу лидеров стран с членами Делового консультативного совета и принял участие в традиционной церемонии фотографирования глав государств, во время которой Путин обменялся рукопожатием с президентами США и Перу Дональдом Трампом и Пабло Кучински.
Кроме того, российский лидер провел двусторонние встречи с премьером Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином и президентом Филиппин Родриго Дутерте. Рукопожатие Путина и Трампа прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который считает, что президент России «показал медвежью хватку» во время рукопожатия.
Как накануне сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, на заседании сегодня лидеры обсуждают перспективы мировой экономики с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Планируется, что после заседания Владимир Путин посетит рабочий завтрак лидеров стран АТЭС. Темой рабочего завтрака станет формирование азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли, возможное расширение состава участников АТЭС и другие вопросы.
Напомним, накануне президент России посетил встречу лидеров стран с членами Делового консультативного совета и принял участие в традиционной церемонии фотографирования глав государств, во время которой Путин обменялся рукопожатием с президентами США и Перу Дональдом Трампом и Пабло Кучински.
Кроме того, российский лидер провел двусторонние встречи с премьером Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином и президентом Филиппин Родриго Дутерте. Рукопожатие Путина и Трампа прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который считает, что президент России «показал медвежью хватку» во время рукопожатия.
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