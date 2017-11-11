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    Путин принял участие в рабочем заседании лидеров стран АТЭС. АТЭС, Вьетнам, Путин, Трамп Дональд, визиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин принял участие в рабочем заседании лидеров стран АТЭС

    Путин принял участие в рабочем заседании лидеров стран АТЭС

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    • Фото: Завражин Константин / ТАСС
    Путин принял участие в рабочем заседании лидеров стран АТЭС

    Путин принял участие в рабочем заседании лидеров стран АТЭС

    Путин принял участие в рабочем заседании лидеров стран АТЭС
    • Фото: Завражин Константин / ТАСС

      • Президент России Владимир Путин и другие лидеры экономик стран АТЭС прибыли на рабочее заседание саммита в Дананге (Вьетнам).

      Как пишет РИА Новости, президент России Путин первым в зал и занял свое место за рабочим столом, затем появился президент США Дональд Трамп. Он приветствовал участников заседания, в том числе поздоровался с Путиным.

      Как накануне сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, на заседании сегодня лидеры обсуждают перспективы мировой экономики с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

      Планируется, что после заседания Владимир Путин посетит рабочий завтрак лидеров стран АТЭС. Темой рабочего завтрака станет формирование азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли, возможное расширение состава участников АТЭС и другие вопросы.

      Напомним, накануне президент России посетил встречу лидеров стран с членами Делового консультативного совета и принял участие в традиционной церемонии фотографирования глав государств, во время которой Путин обменялся рукопожатием с президентами США и Перу Дональдом Трампом и Пабло Кучински.

      Кроме того, российский лидер провел двусторонние встречи с премьером Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином и президентом Филиппин Родриго Дутерте. Рукопожатие Путина и Трампа прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который считает, что президент России «показал медвежью хватку» во время рукопожатия.



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