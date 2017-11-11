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    Коммунальщики обещают к полудню восстановить подачу воды жителям Улан-Удэ

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    Коммунальщики обещают к полудню восстановить подачу воды жителям Улан-Удэ

    Коммунальщики обещают к полудню восстановить подачу воды жителям <nobr>Улан-Удэ</nobr>

    В Улан-Удэ ликвидируют последствия аварии на коллекторе, в результате которой без воды оказались порядка 100 тысяч жителей города.

    Сообщение пресс-службы администрации Улан-Удэ: «Ремонт коллектора еще не закончен, восстановительные работы велись всю ночь, продолжаются и сейчас. Предварительное время устранения аварии — до 13 часов по местному времени (08:00 по Москве)».

    Как пишет ТАСС, авария произошедшая вечером 9 ноября, она оставила без воды четверть жителей столицы Бурятии, около 100 тысяч человек.

    В результате коммунальной аварии под ограничение водоснабжения попали 475 многоквартирных и 810 частных домов, а также десятки социальных объектов Октябрьского района города: детские сады, школы и медицинские учреждения.

    Региональные власти организовали подвоз питьевой воды. Над устранением аварии работают специалисты МЧС и «Водоканала».

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