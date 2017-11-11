Сыроедческие сырники и мороженое с чили: секреты удивительных десертов

Сладкоежкам нужно помнить, что десерт должен не только радовать, но еще и не вредить организму и фигуре.
Многие любят сырники на завтрак. Но, оказывается, их можно сделать без сахара, без жарки и даже без творога. Для сыроедческих вареников или сырников понадобится овсянка, содержащая пищевые волокна бета-глюканы, помогающие работать иммунной системе, и банан — источник инулина и калия. Можно добавить сухофрукты, в которых много магния, железа, и семена льна и подсолнуха с их ненасыщенными жирными кислотами. Все это полезно для организма в целом и для сердечно-сосудистой системы в частности.
В блендере нужно измельчить овсяные хлопья, смешать с бананом, добавить семена льна, подсолнуха, специи и сухофрукты. Из полученного теста слепить сырники. Если хочется послаще, можно добавить ложку меда, а готовое блюдо украсить ягодами и мятой. На настоящие сырники, может, и не очень похоже, зато вкусно.
Сладкое можно приготовить и из модной крупы амаранта. В переводе это название означает «неувядающий цветок». Согласно легенде, инки и ацтеки ели амарант для сохранения молодости. Семена и правда богаты незаменимыми аминокислотами, в первую очередь лизином, пектином, витаминами, микро- и макроэлементами. Варить семена амаранта нужно 20 минут, затем необходимо сделать пюре из банана и добавить его к каше, влить свекольный фреш, поварить еще минуту. Для фруктовой части десерта нужно смешать хурму и оставшийся банан в блендере, а затем выложить слоями в высокий стакан амарантовую кашу, фруктовый мусс, чуть-чуть кокосовой стружки, семян чиа и кусочков банана. Вкусно, полезно и никакого сахара.
Фрукты — отличная основа для десерта. Они уже сами по себе достаточно сладкие, и сахар в таких рецептах часто вообще не нужен, а тот, что содержится в самих плодах — фруктоза — связан с клетчаткой, она замедляет всасывание, и сладость не вредит организму. Хурма полезна для зрения и для сердца. Врачи рекомендуют есть этот фрукт людям с повышенным давлением, к тому же витаминов с микроэлементами в нем полно.
Хурма вкусна сама по себе, но ее можно сделать еще лучше, соединив с мятным вариантом соуса песто. В блендере нужно смешать мяту, кедровые орехи, добавить немного сахара, ванилин, воду и взбить. По густоте соус должен напоминать сметану. Из хурмы следует вынуть косточки. Чтобы облегчить этот процесс, фрукты надо немного покатать по столу, на сковороде растопить сахар до золотистого цвета, обжарить в нем хурму, добавить кедровые орехи, готовое блюдо полить мятным песто, украсить листиками мяты и корицей.
О пользе гречки знают все. Тут и аминокислоты, и клетчатка, и железо. Очень хорошо сочетать ее с молоком. Благодаря кальцию микроэлементы из гречки лучше усвоятся. Можно просто сварить кашу, а можно сделать и кое-что поинтереснее.
Панна-котта — гречка с молоком и с гречневым попкорном. Надо замочить желатин в холодной воде, гречку залить молоком и довести до кипения, добавить сливки и сахар, немного прогреть, отжать желатин и выложить его в молочно-гречневую смесь, все нужно процедить через сито и разлить по формочкам. За 2–3 часа в холодильнике масса застынет, а пока можно сделать гречневый попкорн, высыпав гречку на раскаленную сковороду и,
постоянно помешивая, подождать, пока зерна полопаются.
Мороженое с острым перцем стимулирует выработку желудочного сока и помогает пищеварению. Обычное и кокосовое молоко вместе со сливками нагреть, очистить перец от семечек и разделать стручок ванили для аромата, положить в кастрюлю и еще немного подогреть, затем отделить белки от желтков, последние взбить с сахаром и добавить к молочной смеси. Важно, чтобы все это не кипело, иначе десерт может превратиться в омлет.
Затем нужно процедить смесь, перелить в чашу и замесить в кухонном комбайне (можно использовать машинку для мороженого). Готовый десерт полить маслом, настоянном на кайенском перце, и посыпать сахарной пудрой. О том, как сладким себя порадовать и здоровье сохранить, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
В блендере нужно измельчить овсяные хлопья, смешать с бананом, добавить семена льна, подсолнуха, специи и сухофрукты. Из полученного теста слепить сырники. Если хочется послаще, можно добавить ложку меда, а готовое блюдо украсить ягодами и мятой. На настоящие сырники, может, и не очень похоже, зато вкусно.
Сладкое можно приготовить и из модной крупы амаранта. В переводе это название означает «неувядающий цветок». Согласно легенде, инки и ацтеки ели амарант для сохранения молодости. Семена и правда богаты незаменимыми аминокислотами, в первую очередь лизином, пектином, витаминами, микро- и макроэлементами. Варить семена амаранта нужно 20 минут, затем необходимо сделать пюре из банана и добавить его к каше, влить свекольный фреш, поварить еще минуту. Для фруктовой части десерта нужно смешать хурму и оставшийся банан в блендере, а затем выложить слоями в высокий стакан амарантовую кашу, фруктовый мусс, чуть-чуть кокосовой стружки, семян чиа и кусочков банана. Вкусно, полезно и никакого сахара.
Фрукты — отличная основа для десерта. Они уже сами по себе достаточно сладкие, и сахар в таких рецептах часто вообще не нужен, а тот, что содержится в самих плодах — фруктоза — связан с клетчаткой, она замедляет всасывание, и сладость не вредит организму. Хурма полезна для зрения и для сердца. Врачи рекомендуют есть этот фрукт людям с повышенным давлением, к тому же витаминов с микроэлементами в нем полно.
Хурма вкусна сама по себе, но ее можно сделать еще лучше, соединив с мятным вариантом соуса песто. В блендере нужно смешать мяту, кедровые орехи, добавить немного сахара, ванилин, воду и взбить. По густоте соус должен напоминать сметану. Из хурмы следует вынуть косточки. Чтобы облегчить этот процесс, фрукты надо немного покатать по столу, на сковороде растопить сахар до золотистого цвета, обжарить в нем хурму, добавить кедровые орехи, готовое блюдо полить мятным песто, украсить листиками мяты и корицей.
О пользе гречки знают все. Тут и аминокислоты, и клетчатка, и железо. Очень хорошо сочетать ее с молоком. Благодаря кальцию микроэлементы из гречки лучше усвоятся. Можно просто сварить кашу, а можно сделать и кое-что поинтереснее.
Панна-котта — гречка с молоком и с гречневым попкорном. Надо замочить желатин в холодной воде, гречку залить молоком и довести до кипения, добавить сливки и сахар, немного прогреть, отжать желатин и выложить его в молочно-гречневую смесь, все нужно процедить через сито и разлить по формочкам. За 2–3 часа в холодильнике масса застынет, а пока можно сделать гречневый попкорн, высыпав гречку на раскаленную сковороду и,
постоянно помешивая, подождать, пока зерна полопаются.
Мороженое с острым перцем стимулирует выработку желудочного сока и помогает пищеварению. Обычное и кокосовое молоко вместе со сливками нагреть, очистить перец от семечек и разделать стручок ванили для аромата, положить в кастрюлю и еще немного подогреть, затем отделить белки от желтков, последние взбить с сахаром и добавить к молочной смеси. Важно, чтобы все это не кипело, иначе десерт может превратиться в омлет.
Затем нужно процедить смесь, перелить в чашу и замесить в кухонном комбайне (можно использовать машинку для мороженого). Готовый десерт полить маслом, настоянном на кайенском перце, и посыпать сахарной пудрой. О том, как сладким себя порадовать и здоровье сохранить, смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Комментарии