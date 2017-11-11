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Квартирный вопрос
    Кукурузная диета: злаковую культуру ценят спортсмены и худеющие девушки. еда, кулинария, лишний вес/диеты/похудение, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКукурузная диета: злаковую культуру ценят спортсмены и худеющие девушки

    Кукурузная диета: злаковую культуру ценят спортсмены и худеющие девушки

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    Кукурузная диета: злаковую культуру ценят спортсмены и худеющие девушки

    Кукурузная диета: злаковую культуру ценят спортсмены и худеющие девушки

    Кукурузная диета: злаковую культуру ценят спортсмены и худеющие девушки

      Отдыхающие на море в качестве перекуса покупают не только мороженое, но и вареную кукурузу, кто-то и дома может открыть банку сладкой консервированной кукурузы, а в кино с аппетитом уминать попкорн. Есть ли что-то полезное в этих зернах?

      Сейчас кукурузную кашу нередко подают в ресторанах или варят в огромных котлах во время праздников и ярмарок. В голодные, особенно послевоенные годы эта каша буквально спасала жизни. В Румынии и Молдавии любят мамалыгу. Кукурузную крупу заваривают так круто, чтобы она заменяла хлеб, и традиционно подают со сметаной, овечьим сыром и яичной смесью с зеленым луком. Получается и вкусно, и сытно. За способность насыщать ценят кукурузу и профессиональные спортсмены.

      Удивительно, но кукуруза может помочь похудеть. Какие именно кукурузные продукты лучше для здоровья, не вредна ли сладость консервированных зерен из банок? Питательная ценность, скрытая в этой культуре, очень велика. Один из ее секретов кроется в очень эффективном извлечении всего ценного из земли. Больше о полезных свойствах кукурузы смотрите в программе «Еда живая и мертвая».

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