Нужно ли бояться холестерина: советы специалистов

Часто про жирные мясные продукты можно услышать, что есть их нельзя, там один сплошной холестерин. Вред, безусловно, есть, но не
из-за холестерина. Это слово вообще пора перестать произносить с такой интонацией ругательства.
Долгие годы считалось, что к развитию атеросклероза, из-за которого у человека отказывают сердце, мозг и конечности, приводит повышенный уровень холестерина. Но в последнее время все больше ученых говорят, что теорию пора пересмотреть.
С 80-х годов статины — препараты, снижающие уровень холестерина — в Европе и Америке стали назначать миллионам пациентов. Есть даже теория заговора, что все это пролоббировали фармакологические компании, объявившие холестерин врагом, купившие массу публикаций на эту тему. Разоблачить аферу века пытается, например, доктор из Швеции Уффе Равнсков. Он называет себя чуть ли не адвокатом холестерина.
Со временем холестерин разделили на «хороший», способный забирать свои же излишки из клеток, и «плохой», молекулы которого и участвуют в образовании атеросклеротических бляшек. Но сегодня и это подвергается сомнению. Международная группа ученых, которую возглавил доктор Равнсков, исследовала 70 тысяч человек и сделала сенсационное заявление: нет никакой связи между тем, что традиционно считалось «плохим» холестерином, и преждевременной смертью от сердечно-сосудистых болезней у пожилых людей, наоборот, люди с высоким уровнем этого вещества жили дольше своих ровесников.
Доктор Равнсков может часами говорить о побочных эффектах статинов, среди которых, как он подозревает, даже болезни мозга. Это исследование наделало много шума и встретилось с критикой крупнейших научных институтов. Авторы программы «Еда живая и мертвая» узнали всю правду о холестерине.
С 80-х годов статины — препараты, снижающие уровень холестерина — в Европе и Америке стали назначать миллионам пациентов. Есть даже теория заговора, что все это пролоббировали фармакологические компании, объявившие холестерин врагом, купившие массу публикаций на эту тему. Разоблачить аферу века пытается, например, доктор из Швеции Уффе Равнсков. Он называет себя чуть ли не адвокатом холестерина.
Со временем холестерин разделили на «хороший», способный забирать свои же излишки из клеток, и «плохой», молекулы которого и участвуют в образовании атеросклеротических бляшек. Но сегодня и это подвергается сомнению. Международная группа ученых, которую возглавил доктор Равнсков, исследовала 70 тысяч человек и сделала сенсационное заявление: нет никакой связи между тем, что традиционно считалось «плохим» холестерином, и преждевременной смертью от сердечно-сосудистых болезней у пожилых людей, наоборот, люди с высоким уровнем этого вещества жили дольше своих ровесников.
Доктор Равнсков может часами говорить о побочных эффектах статинов, среди которых, как он подозревает, даже болезни мозга. Это исследование наделало много шума и встретилось с критикой крупнейших научных институтов. Авторы программы «Еда живая и мертвая» узнали всю правду о холестерине.
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