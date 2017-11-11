Американский Конгресс планирует понизить пенсию бывшим президентам США

Конгресс США рассмотрит вопрос о снижении на 5 тысяч долларов пенсии бывшим президентам страны.
Как пишет The Washington Examiner, автором инициативы стал конгрессмен-республиканец Джоди Хай. В документе предлагается ввести ограничения на размер пенсии, полагающейся бывшим президентам США, до суммы 200 тысяч долларов в год. В настоящее время пятеро экс-президентов получают около 205 тысяч долларов ежегодно.
Джоди Хай, конгрессмен: «Будет справедливым уменьшить финансовую поддержку налогоплательщиками бывших президентов, которые просто не нуждаются в такой помощи».
По информации СМИ, голосование по этой инициативе в нижней палате американского парламента состоится уже на будущей неделе. Один из профильных комитетов сената США уже одобрил аналогичный законопроект в октябре.
Джони Эрнст, сенатор, представитель Республиканской партии США. «Наш государственный долг превышает 20 трлн долларов. Предлагаемые нами меры — еще один важный шаг, призванный прекратить бесконтрольное расходование казенных денег. Это просто возмутительно просить налогоплательщиков оплачивать расходы экс-президентов в то время, как они зарабатывают миллионы долларов на продаже своих мемуаров и чтении лекций».
Инициатива также предусматривает уменьшение до 500 тысяч в год средств, ежегодно выделяемых каждому из бывших президентов страны на аренду офиса и оплату труда штата помощников. И последовательное снижение этой суммы каждые 5 лет после завершения работы на посту президента США.
Джоди Хай, конгрессмен: «Будет справедливым уменьшить финансовую поддержку налогоплательщиками бывших президентов, которые просто не нуждаются в такой помощи».
По информации СМИ, голосование по этой инициативе в нижней палате американского парламента состоится уже на будущей неделе. Один из профильных комитетов сената США уже одобрил аналогичный законопроект в октябре.
Джони Эрнст, сенатор, представитель Республиканской партии США. «Наш государственный долг превышает 20 трлн долларов. Предлагаемые нами меры — еще один важный шаг, призванный прекратить бесконтрольное расходование казенных денег. Это просто возмутительно просить налогоплательщиков оплачивать расходы экс-президентов в то время, как они зарабатывают миллионы долларов на продаже своих мемуаров и чтении лекций».
Инициатива также предусматривает уменьшение до 500 тысяч в год средств, ежегодно выделяемых каждому из бывших президентов страны на аренду офиса и оплату труда штата помощников. И последовательное снижение этой суммы каждые 5 лет после завершения работы на посту президента США.
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