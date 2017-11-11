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    Американский Конгресс планирует понизить пенсию бывшим президентам США

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    • Фото: Reuters © 2017, Jason Reed
    Американский Конгресс планирует понизить пенсию бывшим президентам США

    Американский Конгресс планирует понизить пенсию бывшим президентам США

    Американский Конгресс планирует понизить пенсию бывшим президентам США
  • Фото: Reuters © 2017, Jason Reed

    • Конгресс США рассмотрит вопрос о снижении на 5 тысяч долларов пенсии бывшим президентам страны.

    Как пишет The Washington Examiner, автором инициативы стал конгрессмен-республиканец Джоди Хай. В документе предлагается ввести ограничения на размер пенсии, полагающейся бывшим президентам США, до суммы 200 тысяч долларов в год. В настоящее время пятеро экс-президентов получают около 205 тысяч долларов ежегодно.

    Джоди Хай, конгрессмен: «Будет справедливым уменьшить финансовую поддержку налогоплательщиками бывших президентов, которые просто не нуждаются в такой помощи».

    По информации СМИ, голосование по этой инициативе в нижней палате американского парламента состоится уже на будущей неделе. Один из профильных комитетов сената США уже одобрил аналогичный законопроект в октябре.

    Джони Эрнст, сенатор, представитель Республиканской партии США. «Наш государственный долг превышает 20 трлн долларов. Предлагаемые нами меры — еще один важный шаг, призванный прекратить бесконтрольное расходование казенных денег. Это просто возмутительно просить налогоплательщиков оплачивать расходы экс-президентов в то время, как они зарабатывают миллионы долларов на продаже своих мемуаров и чтении лекций».

    Инициатива также предусматривает уменьшение до 500 тысяч в год средств, ежегодно выделяемых каждому из бывших президентов страны на аренду офиса и оплату труда штата помощников. И последовательное снижение этой суммы каждые 5 лет после завершения работы на посту президента США.

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