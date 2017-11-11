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Квартирный вопрос
    «Юридический салон», 11 ноября. автомобили, Главная дорога. Юридический салон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Юридический салон», 11 ноября

    «Юридический салон», 11 ноября

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    «Юридический салон», 11 ноября

    «Юридический салон», 11 ноября

    «Юридический салон», 11 ноября

      Москвича Максима Макарова лишили прав за то, что в машине, которой он управлял, был незаконно поставлен ксенон. Но это был не его автомобиль, мужчина даже не вписан в страховку. Правомерно ли наказание?

      Сергей Волгин, юрист: «Правомерно. Проверить перед выездом автомобиль на соответствие требованиям основных положений по допуску — прямая обязанность водителя. Значения не имеет, кому принадлежит автомобиль».

      Марина Пономарёва из Свердловской области продала автомобиль по договору купли-продажи, а новый владелец с учета его не снял, на себя не зарегистрировал, а просто разобрал на запчасти. Снять с учета машину самой женщине не удалось, в ГАИ ей отказали, так как она не может предоставить транспортное средство. Пономарёва интересуется, будет ли проданное авто и дальше ее собственностью и ей придется платить за нее налоги?

      Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД РФ: «Такой отказ неправомерен. Вы являетесь собственником транспортного средства и имеете право обратиться с паспортом в ГИБДД, написать заявление о прекращении регистрации вашего транспортного средства в связи с его продажей».

      О том, как без риска купить и грамотно продать автомобиль, смотрите в программе «Главная дорога».

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