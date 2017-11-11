«Юридический салон», 11 ноября

Москвича Максима Макарова лишили прав за то, что в машине, которой он управлял, был незаконно поставлен ксенон. Но это был не его автомобиль, мужчина даже не вписан в страховку. Правомерно ли наказание?
Сергей Волгин, юрист: «Правомерно. Проверить перед выездом автомобиль на соответствие требованиям основных положений по допуску — прямая обязанность водителя. Значения не имеет, кому принадлежит автомобиль».
Марина Пономарёва из Свердловской области продала автомобиль по договору купли-продажи, а новый владелец с учета его не снял, на себя не зарегистрировал, а просто разобрал на запчасти. Снять с учета машину самой женщине не удалось, в ГАИ ей отказали, так как она не может предоставить транспортное средство. Пономарёва интересуется, будет ли проданное авто и дальше ее собственностью и ей придется платить за нее налоги?
Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД РФ: «Такой отказ неправомерен. Вы являетесь собственником транспортного средства и имеете право обратиться с паспортом в ГИБДД, написать заявление о прекращении регистрации вашего транспортного средства в связи с его продажей».
О том, как без риска купить и грамотно продать автомобиль, смотрите в программе «Главная дорога».
Марина Пономарёва из Свердловской области продала автомобиль по договору купли-продажи, а новый владелец с учета его не снял, на себя не зарегистрировал, а просто разобрал на запчасти. Снять с учета машину самой женщине не удалось, в ГАИ ей отказали, так как она не может предоставить транспортное средство. Пономарёва интересуется, будет ли проданное авто и дальше ее собственностью и ей придется платить за нее налоги?
Сергей Хранцкевич, заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД РФ: «Такой отказ неправомерен. Вы являетесь собственником транспортного средства и имеете право обратиться с паспортом в ГИБДД, написать заявление о прекращении регистрации вашего транспортного средства в связи с его продажей».
О том, как без риска купить и грамотно продать автомобиль, смотрите в программе «Главная дорога».
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