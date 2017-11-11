Крысы под капотом: в холода грызуны оккупируют авто и съедают проводку

Все или почти все боятся крыс, особенно когда их целое войско. Ольга Котон — бесстрашная хозяйка захваченной грызунами машины. Она вооружилась щеткой и вступила в схватку с крысами за честь и жизнь железного коня. И победила. Видео, запечатлевшее эту битву, повергло зрителей в ужас.
Хозяйка авто рассказала, как ей пришлось отвоевывать машину.
Ольга Котон, водитель: «Мы открыли капот, крысы сидели по кругу. Я так понимаю, сидели они там, где теплее. Часть была за обшивкой, погрызли все».
Ночные холода заставили грызунов искать место потеплее, чем мусоропровод, вот они и забрались под капот ближайшего авто. Здесь же они подкрепились проводкой и обивкой. Ольге пришлось ехать в сервис на эвакуаторе.
Ольга Котон: «Мы обращались в полицию, но у нас заявление не приняли, сказав, что на крыс заявления не принимают. В управляющую компанию писали, в управу. Управляющая отписалась, сообщив, что у нас в районе крыс нет».
Ольга уверена, что крысы, которых она выгнала, лишь на время затаились. Машину рядом с помойками она больше не ставит. Женщина легко отделалась, так как грызуны уничтожили лишь пару проводов, а не любимые ими тормозные шланги. Подробности — в программе «Главная дорога».
Ольга Котон, водитель: «Мы открыли капот, крысы сидели по кругу. Я так понимаю, сидели они там, где теплее. Часть была за обшивкой, погрызли все».
Ночные холода заставили грызунов искать место потеплее, чем мусоропровод, вот они и забрались под капот ближайшего авто. Здесь же они подкрепились проводкой и обивкой. Ольге пришлось ехать в сервис на эвакуаторе.
Ольга Котон: «Мы обращались в полицию, но у нас заявление не приняли, сказав, что на крыс заявления не принимают. В управляющую компанию писали, в управу. Управляющая отписалась, сообщив, что у нас в районе крыс нет».
Ольга уверена, что крысы, которых она выгнала, лишь на время затаились. Машину рядом с помойками она больше не ставит. Женщина легко отделалась, так как грызуны уничтожили лишь пару проводов, а не любимые ими тормозные шланги. Подробности — в программе «Главная дорога».
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