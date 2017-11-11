Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
    Крысы под капотом: в холода грызуны оккупируют авто и съедают проводку. автомобили, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрысы под капотом: в холода грызуны оккупируют авто и съедают проводку

    Крысы под капотом: в холода грызуны оккупируют авто и съедают проводку

    комментировать
    Крысы под капотом: в холода грызуны оккупируют авто и съедают проводку

    Крысы под капотом: в холода грызуны оккупируют авто и съедают проводку

    Крысы под капотом: в холода грызуны оккупируют авто и съедают проводку

      Все или почти все боятся крыс, особенно когда их целое войско. Ольга Котон — бесстрашная хозяйка захваченной грызунами машины. Она вооружилась щеткой и вступила в схватку с крысами за честь и жизнь железного коня. И победила. Видео, запечатлевшее эту битву, повергло зрителей в ужас.

      Хозяйка авто рассказала, как ей пришлось отвоевывать машину.

      Ольга Котон, водитель: «Мы открыли капот, крысы сидели по кругу. Я так понимаю, сидели они там, где теплее. Часть была за обшивкой, погрызли все».

      Ночные холода заставили грызунов искать место потеплее, чем мусоропровод, вот они и забрались под капот ближайшего авто. Здесь же они подкрепились проводкой и обивкой. Ольге пришлось ехать в сервис на эвакуаторе.

      Ольга Котон: «Мы обращались в полицию, но у нас заявление не приняли, сказав, что на крыс заявления не принимают. В управляющую компанию писали, в управу. Управляющая отписалась, сообщив, что у нас в районе крыс нет».

      Ольга уверена, что крысы, которых она выгнала, лишь на время затаились. Машину рядом с помойками она больше не ставит. Женщина легко отделалась, так как грызуны уничтожили лишь пару проводов, а не любимые ими тормозные шланги. Подробности — в программе «Главная дорога».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru