Совет «Главной дороги»: как сократить тормозной путь машины с АБС

Процесс торможения на лежачих полицейских и разметке требует определенных навыков водителя.
Тормозной путь на заблокированных колесах больше, чем на вращающихся. При скольжении сила сцепления шины с дорогой уменьшается на четверть. Самостоятельное импульсное торможение и АБС предотвращают блокировку колес и сохраняют управляемость автомобиля.
Было бы ошибкой думать, что с антиблокировочной системой тормозить всегда эффективнее. АБС не срабатывает на старых покрышках, на повороте авто уперся во впереди идущий транспорт.
Чтобы измерить тормозной путь на машине без АБС, нужно разогнаться до максимально разрешенных в городе 60 километров в час и тормозить перед лежачим полицейским так, чтобы не въехать на пешеходный переход. Тормозной путь составил 13 метров. На машине с АБС он оказался на 6 метров длиннее. Во время торможения на яме, кочке или лежачем полицейском колесо на долю секунды подпрыгивает и блокируется. АБС снижает усилие на тормозные колодки и позволяет колесу вращаться.
Чтобы не выкатиться на зебру, нужно рассчитывать не только на электронику. Универсальный совет для машины с АБС: видишь на дороге яму или кочку — на мгновение отпусти тормозную педаль и снова нажми ее, как только проедешь препятствие. Отпустив и снова нажав тормоз, вы перезапускаете программу АБС и сокращаете тормозной путь. Подробности — в программе «Главная дорога».
Было бы ошибкой думать, что с антиблокировочной системой тормозить всегда эффективнее. АБС не срабатывает на старых покрышках, на повороте авто уперся во впереди идущий транспорт.
Чтобы измерить тормозной путь на машине без АБС, нужно разогнаться до максимально разрешенных в городе 60 километров в час и тормозить перед лежачим полицейским так, чтобы не въехать на пешеходный переход. Тормозной путь составил 13 метров. На машине с АБС он оказался на 6 метров длиннее. Во время торможения на яме, кочке или лежачем полицейском колесо на долю секунды подпрыгивает и блокируется. АБС снижает усилие на тормозные колодки и позволяет колесу вращаться.
Чтобы не выкатиться на зебру, нужно рассчитывать не только на электронику. Универсальный совет для машины с АБС: видишь на дороге яму или кочку — на мгновение отпусти тормозную педаль и снова нажми ее, как только проедешь препятствие. Отпустив и снова нажав тормоз, вы перезапускаете программу АБС и сокращаете тормозной путь. Подробности — в программе «Главная дорога».
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