Проволока, лопатка и изолента помогут без ключа вскрыть любую машину

Любая машина с центральным замком может закрыться
из-за сбоя автоблокировки дверей или ошибки сигнализации. Что делать, если ключи остались внутри, а авто заблокировала все двери?
Как только владельцы не пытаются вскрыть запертые машины. Одни выбивают стекло топором, чтобы достать ключи с заднего сиденья, другие вызывают мастера, но эта услуга платная. В Интернете встречаются советы, как отпереть двери при помощи теннисного мяча. Якобы резкая струя воздуха из мяча с дырой должна провернуть механизм.
Многие верят, что через громкую связь телефон может переслать сигнал с брелока, после чего машина откроется. Но лучше всего справляются с проблемой специалисты. Всего за 10 секунд и 3 тысячи рублей они вскроют машину с помощью двух пневматических подушек и крючка из проволоки. Механические приборы не запрещены ни к продаже, но ими надо уметь пользоваться.
Но могут помочь и подручные средства — вешалка из проволоки, дуршлаг, лопатка и изолента. Ручку обмотать, чтобы краску не испортить, угол двери можно отжать двумя плоскими предметами, защитив краску, чтобы получилась небольшая щель, куда пройдет проволока, и нажать кнопку центрального замка. Подробности — в программе «Главная дорога».
Многие верят, что через громкую связь телефон может переслать сигнал с брелока, после чего машина откроется. Но лучше всего справляются с проблемой специалисты. Всего за 10 секунд и 3 тысячи рублей они вскроют машину с помощью двух пневматических подушек и крючка из проволоки. Механические приборы не запрещены ни к продаже, но ими надо уметь пользоваться.
Но могут помочь и подручные средства — вешалка из проволоки, дуршлаг, лопатка и изолента. Ручку обмотать, чтобы краску не испортить, угол двери можно отжать двумя плоскими предметами, защитив краску, чтобы получилась небольшая щель, куда пройдет проволока, и нажать кнопку центрального замка. Подробности — в программе «Главная дорога».
Комментарии