Климкин: проект резолюции по размещению контингента ООН в Донбассе почти готов

Глава МИД Украины заявил, что его страна, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по размещению голубых касок в Донбассе.
Как пишет РИА Новости, заявления Климкина прозвучали в эфире одного из украинских телеканалов.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Я несколько часов назад разговаривал с Куртом Волкером, мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой».
Климкин также заявил, что есть есть план по численности контингента ООН, который предполагается разместить в Донбассе, но точное число будет определено позже.
Накануне газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон намерен в ближайшее время обсудить с Россией план размещения в Донбассе 20-тысячного контингента ООН либо ОБСЕ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин одобрил идею оразмещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению российского лидера, это может произойти только при согласии ДНР и ЛНР, и при условии отвода войск, как это и предусмотрено минскими соглашениями. В комментариях Путин допустил вероятность размещения «голубых касок» и на других территориях Донбасса для защиты сотрудников ОБСЕ. В начале ноября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон предложил Киеву не представлять свой проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе, а попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы, которую в США сочли «интересной».
До этого Волкер заявлял, что ЛНР и ДНР вообще не должны принимать участия в обсуждении вопроса о размещении сил ООН в Донбассе. Власти самопровозглашенных республик на это ответили, что без их согласия никакого контингента ООН в Донбассе не появится.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Я несколько часов назад разговаривал с Куртом Волкером, мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой».
Климкин также заявил, что есть есть план по численности контингента ООН, который предполагается разместить в Донбассе, но точное число будет определено позже.
Накануне газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон намерен в ближайшее время обсудить с Россией план размещения в Донбассе 20-тысячного контингента ООН либо ОБСЕ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин одобрил идею оразмещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению российского лидера, это может произойти только при согласии ДНР и ЛНР, и при условии отвода войск, как это и предусмотрено минскими соглашениями. В комментариях Путин допустил вероятность размещения «голубых касок» и на других территориях Донбасса для защиты сотрудников ОБСЕ. В начале ноября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон предложил Киеву не представлять свой проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе, а попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы, которую в США сочли «интересной».
До этого Волкер заявлял, что ЛНР и ДНР вообще не должны принимать участия в обсуждении вопроса о размещении сил ООН в Донбассе. Власти самопровозглашенных республик на это ответили, что без их согласия никакого контингента ООН в Донбассе не появится.
Комментарии