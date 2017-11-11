Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Американский комик Луис Си Кей признал себя виновным в сексуальных домогательствах

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    Американский комик Луис Си Кей признал себя виновным в сексуальных домогательствах

    Американский комик Луис Си Кей признал себя виновным в сексуальных домогательствах

    Американский комик Луис Си Кей признал себя виновным в сексуальных домогательствах
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Agostini

    • Компании FX Networks и FX Productions сообщили об официальном прекращении сотрудничества с одним из самых популярных американских стендап-комиков Луи Си Кеем, обвиненным в сексуальных домогательствах.

    Популярный американский стендап-комик Луис Си Кей признал, что выдвинутые в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах являются правдой. Заявление комика цитируют американские СМИ.
    Актер извинился перед женщинами, пострадавшими от его действий и заявил, что раскаивается в своем поведении.

    Луис Си Кей, актер: «Я хочу сделать заявление по поводу историй, которые сообщили газете The New York Times женщины по имени Эбби, Ребекка, Дана, Джулия, которые посчитали возможным назвать себя, и еще одна, не назвавшая себя. Эти истории правдивы. Я раскаялся в своих действиях. Я попытался извлечь из них уроки. Я осознал, насколько сильно я заставил страдать этих женщин, что я заронил в них недоверие к мужчинам, от которых они никогда не должны были терпеть такое».

    В четверг газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что
    пять женщин обвинили Луиса Си Кея в том, что он в их присутствии совершал непристойные действия и занимался мастурбацией. Пострадавшие заявили, что ранее опасались об этом говорить из опасений за свою карьеру.

    Пятидесятилетний Луис Си Кей является шестикратным обладателем премии «Эмми».

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    Напомним, в США не стихает скандал, связанный с сексуальными домогательствами. После обвинений в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна в США не проходит ни дня без заявлений от тех, кто подвергался сексуальным домогательствам со стороны знаменитостей или звезд шоу-бизнеса. Так в пятницу футболистка сборной США Хоуп Соло рассказала о домогательствах экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера. Спортивный чиновник все обвинения отрицает.

    Ранее в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри. В США объявили, что сформируют особую оперативную группу из ветеранов работников прокуратуры, которые будут расследовать дела по обвинениям в домогательствах.

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