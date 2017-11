Американский комик Луис Си Кей признал себя виновным в сексуальных домогательствах

смотреть Фабрика секс-скандалов: как главный развратник Голливуда связан с Хиллари Клинтон

Популярный американский стендап-комик Луис Си Кей признал, что выдвинутые в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах являются правдой. Заявление комика цитируют американские СМИ Актер извинился перед женщинами, пострадавшими от его действий и заявил, что раскаивается в своем поведении., актер: «Я хочу сделать заявление по поводу историй, которые сообщили газете The New York Times женщины по имени Эбби, Ребекка, Дана, Джулия, которые посчитали возможным назвать себя, и еще одна, не назвавшая себя. Эти истории правдивы. Я раскаялся в своих действиях. Я попытался извлечь из них уроки. Я осознал, насколько сильно я заставил страдать этих женщин, что я заронил в них недоверие к мужчинам, от которых они никогда не должны были терпеть такое».В четверг газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, чтопять женщин обвинили Луиса Си Кея в том, что он в их присутствии совершал непристойные действия и занимался мастурбацией. Пострадавшие заявили, что ранее опасались об этом говорить из опасений за свою карьеру.Пятидесятилетний Луис Си Кей является шестикратным обладателем премии «Эмми».Напомним, в США не стихает скандал, связанный с сексуальными домогательствами. После обвинений в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна в США не проходит ни дня без заявлений от тех, кто подвергался сексуальным домогательствам со стороны знаменитостей или звезд шоу-бизнеса. Так в пятницу футболистка сборной США Хоуп Соло рассказала о домогательствах экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера. Спортивный чиновник все обвинения отрицает.Ранее в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси , Эда Вествика, Чарли Шина , режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала , даже певицу Мэрайю Кэри . В США объявили, что сформируют особую оперативную группу из ветеранов работников прокуратуры, которые будут расследовать дела по обвинениям в домогательствах.