СМИ: арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена

По сведениям СМИ, не менее 10 человек пострадали в результате авиаударов по зданию министерства обороны в столице Йемена.
Как передает телеканал France 24, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла два авиаудара по министерству обороны в столице Йемена Сане. СМИ утверждают, что ранения и травмы получили не менее 10 человек, данных о погибших нет.
По предварительной информации, в результате авиаударов были разрушены семь жилых домов.
Ранее сообщалось, что командование коалиции под руководством Саудовской Аравии приняло решение о закрытии всех аэропортов и портов Йемена портов. В Эр-Рияде эти меры называют ответом на запуск с территории Йемена ракеты по столице Саудовской Аравии в начале ноября. В ООН уверены, что решение о блокировании портов и аэропортов Йемена приведет к массовому голоду и гибели миллионов людей.
Напомним, военно-политический конфликт в Йемене не стихает с 2014 года. Противостояние между правительством Йемена и повстанцами-хуситами обострилось после вторжения на территорию страны в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая оказывает военную поддержку проправительственным силам. В Эр-Рияде уверены, что хуситам оказывает поддержку Иран.
По предварительной информации, в результате авиаударов были разрушены семь жилых домов.
Ранее сообщалось, что командование коалиции под руководством Саудовской Аравии приняло решение о закрытии всех аэропортов и портов Йемена портов. В Эр-Рияде эти меры называют ответом на запуск с территории Йемена ракеты по столице Саудовской Аравии в начале ноября. В ООН уверены, что решение о блокировании портов и аэропортов Йемена приведет к массовому голоду и гибели миллионов людей.
Напомним, военно-политический конфликт в Йемене не стихает с 2014 года. Противостояние между правительством Йемена и повстанцами-хуситами обострилось после вторжения на территорию страны в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая оказывает военную поддержку проправительственным силам. В Эр-Рияде уверены, что хуситам оказывает поддержку Иран.
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