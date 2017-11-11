Американская футболистка обвинила в домогательствах экс-главу ФИФА Блаттера

Футболистка сборной США Хоуп Соло рассказала о домогательствах
экс-главы Международной федерации футбола. Йозеф Блаттер все обвинения отрицает.
Как пишет The Guardian, голкипер женской сборной США по футболу Хоуп Соло утверждает, что инцидент произошел в 2013 году во время церемонии награждения премии «Золотой мяч».
Футболистка заявила, что Блаттер схватил ее за ягодицы за кулисами буквально за миг перед тем, как они вместе вышли на сцену.
Бывший глава ФИФА через своего представителя назвал все обвинения футболистки нелепыми.
Напомним, Блаттеру пришлось покинуть должность президента ФИФА в 2015 году в результате громкого коррупционного скандала. Швейцарец также был отстранен в 2015 году организацией от футбольной деятельности на 8 лет за незаконный перевод 2-х млн швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позже срок дисквалификации Блаттера был сокращен до 6 лет.
Напомним, в США набирает обороты скандал, связанный с сексуальными домогательствами. После первых обвинений в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна, в американском шоу-бизнесе не проходит ни дня без заявлений от тех, кто подвергался сексуальным домогательствам. В неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри. В пятницу стало известно, что в США сформируют особую оперативную группу из ветеранов работников прокуратуры, которые будут расследовать дела по обвинениям в домогательствах.
Футболистка заявила, что Блаттер схватил ее за ягодицы за кулисами буквально за миг перед тем, как они вместе вышли на сцену.
Бывший глава ФИФА через своего представителя назвал все обвинения футболистки нелепыми.
Напомним, Блаттеру пришлось покинуть должность президента ФИФА в 2015 году в результате громкого коррупционного скандала. Швейцарец также был отстранен в 2015 году организацией от футбольной деятельности на 8 лет за незаконный перевод 2-х млн швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позже срок дисквалификации Блаттера был сокращен до 6 лет.
Напомним, в США набирает обороты скандал, связанный с сексуальными домогательствами. После первых обвинений в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна, в американском шоу-бизнесе не проходит ни дня без заявлений от тех, кто подвергался сексуальным домогательствам. В неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри. В пятницу стало известно, что в США сформируют особую оперативную группу из ветеранов работников прокуратуры, которые будут расследовать дела по обвинениям в домогательствах.
Комментарии