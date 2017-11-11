На Урале снегоуборочная машина задавила ребенка

В Свердловской области «КамАЗ» с отвалом для уборки снега насмерть сбил 12-летнюю девочку.

В управлении ГИБДД по Свердловской области выясняют обстоятельства гибели ребенка на трассе, соединяющей два поселка Белоярского района.



Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Свердловской области: «По предварительным данным, водитель автомобиля „КамАЗ“, двигаясь по автодороге со стороны поселка Студенческий в сторону поселка Белореченский, при движении допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода».



В ГИБДД сообщили, что 12-летняя девочка шла между населенными пунктами по краю проезжей части в попутном направлении, в темной одежде без светоотражающих элементов. От полученных травм ребенок скончался на месте, до приезда скорой помощи, цитирует .



По предварительным данным, девочка была в гостях у подруги в поселке Студенческий и возвращалась домой в поселок Белореченский. Около 17:00 по местному времени она отправилась домой одна, без сопровождения взрослых. Ведется проверка всех обстоятельств гибели ребенка.

