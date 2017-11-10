Госпогранслужба Украины опровергает сообщения о задержании сына Саакашвили в аэропорту

В погранслужбе Украины объяснили инцидент с задержанием
11-летнего сына Саакашвили в киевском аэропорту тем, что ребенка никто не встречал.
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили забрал своего сына в киевском аэропорту. В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины факт задержания ребенка в аэропорту Борисполь, о котором уже заявлял Саакашвили, опровергли.
Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины: «Около 18:30 (19:30 по Москве) в Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин — нерезидент Украины, сын Саакашвили. К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или других уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл его отец, пограничники оформили факт пересечения границы и убедились, что сын встретился с отцом».
Сообщение об этом размещено на странице Слободяна в Facebook.
По словам чиновника, охранник, который прибыл с сыном Саакашвили, не был пропущен через украинскую границу из соображений безопасности.
Напомним, до этого Саакашвили уже заявил, что он намерен спросить у украинского президента Петра Порошенко, «понравилось бы ему, если бы так обращались с его детьми».
Олег Слободян, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины: «Около 18:30 (19:30 по Москве) в Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин — нерезидент Украины, сын Саакашвили. К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или других уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл его отец, пограничники оформили факт пересечения границы и убедились, что сын встретился с отцом».
Сообщение об этом размещено на странице Слободяна в Facebook.
По словам чиновника, охранник, который прибыл с сыном Саакашвили, не был пропущен через украинскую границу из соображений безопасности.
Напомним, до этого Саакашвили уже заявил, что он намерен спросить у украинского президента Петра Порошенко, «понравилось бы ему, если бы так обращались с его детьми».
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