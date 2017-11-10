Спецслужбы ЛНР нашли разведподразделения НАТО на базе в Донбассе

В ЛНР заявили, что разведподразделения одной из стран НАТО находятся на базе украинских силовиков в Донбассе.
Сообщается, что спецслужбы ЛНР узнали о военных НАТО на базе, которая находится в лесу у села Александровка Станично-Луганского района.
Андрей Марочко, официальный представитель Народной милиции ЛНР: «На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ».
Марочко также отметил, что база охраняется спецподразделением Главного управления разведки Минобороны Украины, передает РИА Новости.
Андрей Марочко, официальный представитель Народной милиции ЛНР: «На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ».
Марочко также отметил, что база охраняется спецподразделением Главного управления разведки Минобороны Украины, передает РИА Новости.
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