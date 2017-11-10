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    Спецслужбы ЛНР нашли разведподразделения НАТО на базе в Донбассе

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    Спецслужбы ЛНР нашли разведподразделения НАТО на базе в Донбассе

    Спецслужбы ЛНР нашли разведподразделения НАТО на базе в Донбассе

    В ЛНР заявили, что разведподразделения одной из стран НАТО находятся на базе украинских силовиков в Донбассе.

    Сообщается, что спецслужбы ЛНР узнали о военных НАТО на базе, которая находится в лесу у села Александровка Станично-Луганского района.

    Андрей Марочко, официальный представитель Народной милиции ЛНР: «На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ».

    Марочко также отметил, что база охраняется спецподразделением Главного управления разведки Минобороны Украины, передает РИА Новости.

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